モデルでタレントの梨花（５３）が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、息子の中学校卒業を報告した。

「中学校卒業式」と書き始め、２ショットや幼少期の息子を写した映像をアップ。息子が３歳の時に家族でハワイへ移住したことや、５歳でロサンゼルス、６歳でロンドンのサマースクールへ通ったのち、中学校進学の際にロサンゼルスへ渡ったことなどを明かした。「高校でニューヨーク、またはボストンまでが、私のプランだったのですが、本人の意思により、カリフォルニアに残ることとなりそれは叶（かな）わずとなります」とつづった。

さらに、高校も息子が選び、日本に滞在している間に申し込みまで済ませていたことや自身が勧めていた学校とは異なる学校を選んだことを明かした。

これに対し「これからは彼が、自分のすることに少しずつ責任を持っていけるよう、息子との距離のとり方は変えていこうかなと 親離れ・子離れのはじまりです」と受け止めた。

また「私がこれまでしてきた選択が良かったのか。不安になることがないと言ったら嘘（うそ）になるけど」とつづり、「それはどこに居ても同じだと、少し開き直るくらいな気持ちでいないと」と前向きな様子を見せた。

さらに夫婦関係についても長文で言及。「離婚話も何度となく出たことがある私たちに 喧嘩（けんか）が減るという奇跡が起きております」と明かした。

最後に「息子よ、中学校卒業おめでとう ここまで大きくなってくれてありがとう いつも応援してくださってる皆様ありがとう！」と感謝を伝え、投稿を締めた。

この投稿には「おめでとうございます息子さんも梨花ちゃんも色々な経験をして一緒に成長して一緒に次の未来へ進んでいるのですね」「梨花さんに離婚話しがあったなんてそんな気配全く感じさせないです」「明るくて奔放で素直な性格なところが大好きです」などの声が寄せられている。

梨花は８年近い交際を経て、２０１０年１月に年下の男性会社員と結婚。１１年１１月に長男が誕生した。２４年夏、１０年暮らしたハワイを離れ、米ロサンゼルスに生活拠点を移した。