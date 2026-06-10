冷房対策も日よけもスマートに。夏を快適に彩る【実力派カーディガン】

室内の冷房対策や屋外での紫外線防止など、夏の外出に欠かせないカーディガン。接触冷感やUVカットといった心強い機能はもちろん、シルエットの美しさや透け感のある編み地など、纏うだけで旬のスタイルが完成するアイテムが勢揃いしています。

【ロンハーマン】量感のあるバルーンスリーブがひと癖あるデザイン

「バルーンスリーブカーディガン」各\28,600【カバナバシュ】

オーガニックコットンにナイロンをブレンドしたニットカーディガンは、ボリュームのあるバルーンスリーブが二の腕を隠しながら、すっきりとしたシルエットを演出。ネックラインに施されたアイレットもポイントです。清涼感のある生地で汗ばむ季節も心地いい。

【ジャーナル スタンダード】キャッチーなカラーが魅力の手洗いできるカーディガン

「ウォッシャブル Vカーディガン」\14,300

Vネックカーディガンは、毛羽立ちを抑えた肌触りのいいコットン素材で手洗いできるのが魅力。ヒップが隠れるくらいの着丈でボトムスとのバランスも取りやすく、肩掛けやウエストで巻くといったスタイリングもしやすい。

【パリゴ】透け感のある編地とパフスリーブ、クロップド丈でフェミニンに

「LATICE CROPPED CARDIGAN」各\52,800【CFCL】

ワッフル編みの透け感がある立体的な編み地が印象的な【パリゴ】別注アイテム。ゆったりとした身頃とボリューミーなパフスリーブが、フェミニンでリラックスした雰囲気ながら、袖口のタイトなリブでバランスの取れたシルエットに。様々なスタイリングに合わせやすいクロップド丈。

【ジャーナル スタンダード】機能的な1枚はONもOFFも活躍

「WASHABLE COOL UV ハーフスリーブカーディガン」\14,300

UVカット効果、ウォッシャブル、接触冷感の機能を搭載したドライタッチのニットカーディガンは、襟裏や前立てからのぞく配色ラインがポイント。程よくゆとりのあるサイズで、羽織りとしても1枚でも着られます。

実用性とおしゃれを両立させたお気に入りのカーディガンを味方につけて、夏のお出かけを存分に楽しみましょう。

※価格はすべて税込みです