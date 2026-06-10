◆米大リーグ ロッキーズ７―３カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・カブス戦で先発登板し、６回途中で９３球を投げ、６安打３失点、３奪三振でチーム単独トップとなる６勝目（４敗）をつかんだ。カブスの「６番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（３１）との今季初対決は左飛と中直だった。

菅野は、初回に１死一塁でブッシュから二ゴロ併殺打。２回も２安打を許したが、誠也を１死一塁で左飛に打ち取るなど無失点で切り抜けた。５点リードの３回には２四球などで１死満塁のピンチを迎えたが、ブレグマンの左犠飛による１失点のみ。４回は先頭の誠也を中直に打ち取るなど３者凡退で抑え、５回も３者凡退で６勝目の権利をつかんだ。

５回終了時点で７―１と大量リード。球数は８４で、６回のマウンドにも上がった。だが、先頭のブッシュに７号ソロを浴び、続くブレグマンにも左前安打を許して降板。少し後味の悪いマウンドになったが、大量援護にも助けられて、リードを守って白星をつかんだ。ロッキーズの連敗は「４」でストップ。メジャー３０球団で最後の今季２５勝（４２敗）到達となった。日本人投手では大谷、山本（ともにドジャース）に並んでトップタイの６勝目となった。

誠也は菅野の前に２打席凡退。２番手右腕・ハルバーセンとの対戦になった５点を追う６回無死二、三塁の３打席目は三ゴロながら三塁走者が生還して打点「１」が記録された。４点を追う８回２死一塁の４打席目は、右腕のセンザテーラと対戦し、９６・４マイル（約１５５・１キロ）内角シンカーに詰まらされたが、投手後方に落ちるラッキーな内野安打で出塁したが、得点にはつながらず、４打数１安打１打点だった。カブスは２連敗で、最大「１５」あった貯金が「１」となった。