女優の佐々木希が１０日までに自身のインスタグラムを更新し、デビュー２０周年カレンダーの販売開始を報告した。

佐々木は「本日、デビュー２０周年カレンダーの販売が開始しました」と報告。続けて「先日、渋谷ＨＭＶさんにてイベントを行わせていただき、沢山（たくさん）の方々がカレンダーのお渡し会に来てくださり、短い時間でしたが一人一人直接近くでお会いし、お話ができて、とても嬉（うれ）しかったです。ありがとうございました」とつづると、イベントでのオフショットをアップ。黄色の花がデザインされたロングワンピース姿やケーキと並んでポーズをとる姿などを披露。

最後に「２０周年、今年は、まだまだ皆様とお会いできる場があるので、喜んでいただけるように、打ち合わせを沢山して準備を進めていきます」と伝え、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「幸せな時間をありがとうございました！いつも目を見てお話ししてくれて嬉しいです」「きらきらしててほんとに可愛すぎました」「ただただ可愛い２０年間」「綺麗すぎてドキドキ」「また会える日を楽しみにがんばります！」などの声が寄せられている。