◆米大リーグ ホワイトソックス６ｘ―５ブレーブス＝延長１０回＝（９日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスでメジャーに初昇格したブレイデン・モンゴメリー外野手（２３）が本拠地・ブレーブス戦に「６番・右翼」でフル出場し、いきなりサヨナラ本塁打を放つ鮮烈デビューを飾った。デビュー戦でのサヨナラ本塁打は、２０１２年にタイガースで３冠王に輝いたＭ・カブレラがマーリンズ時代の２００３年に達成したのを含め、過去４人しかいない偉業だ。

この日、西田陸浮外野手（２５）に代わって、メジャーに初昇格したモンゴメリー。２４年のドラフト１巡目（全体１２位）でレッドソックスに指名されたプロスペクト（有望株）は、４回無死一、二塁の２打席目に左前適時打を放って、メジャー初安打、初打点をマークした。

そして最大のドラマが待っていたのが、１点を追う延長１０回の２死三塁。凡退すれば試合終了だった中で、右腕・イグレシアスから左翼へ逆転のサヨナラ弾を放って、試合を決めた。メジャー初本塁打が劇的な一発となり、本拠地は総立ちになって大盛り上がりとなった。

モンゴメリーはこれまでマイナーで１１７試合に出場し、２２本塁打、１０９打点、打率２割８分４厘をマークしていた。今季は５６試合で１０本塁打、４１打点、打率３割１分４厘と好調を維持していた。