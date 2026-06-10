◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）

楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。三木監督は「シーズン中にこのような形となり、大変悔しく、不本意な思いであります。どのような時も支えてくださったファンの皆様には感謝の思いでいっぱいです。これからの選手の成長と活躍を願っています。ファンの皆様、選手のことをこれからもよろしくお願いします。」とコメントした。

チームはここまで５８試合を終えて、２１勝３６敗１分け。交流戦に入ってからは２勝１０敗と大苦戦していた。９日の巨人戦（楽天モバイル最強）では投打に精彩を欠いて完敗。４連敗を喫し、今季ワーストの借金１５となっていた。

首位の西武とは１４・５ゲーム差となり、早ければ１０日に自力優勝が消滅。５位のロッテと７ゲーム差でのリーグ最下位に沈む苦しい状況だった。４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点差からの大逆転負けを喫し、５日には投手コーチの配置転換も行うなどてこ入れ策を講じていたが、さらなる思い切った手段に踏み切った。

２０年に一度１軍監督を務め、２軍監督を経て再び１軍の指揮を執るという異色の経歴をたどってきた三木監督。１軍復帰２年目で、思うような結果は残せなかった。

代わって、塩川ヘッドが監督代行を務める。長年楽天のコーチとしてチームを支えてきた監督代行が巻き返しを図る。

◆三木 肇（みき・はじめ）１９７７年４月２５日、大阪市生まれ。４９歳。上宮高から９５年ドラフト１位でヤクルト入団。２００８年に日本ハムに移籍し、同年限りで現役引退。０９〜１３年に日本ハムで、１４〜１８年にヤクルトでヘッドコーチなどを歴任。１９年に楽天２軍監督を務め、２０年に１軍監督に昇格。２１年から再び２軍監督となり、昨季から再び１軍監督を務めていた。