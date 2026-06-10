俳優の藤岡弘、(80)が7日、自身のインスタグラムを更新。雑誌の撮影で女優の長女・天翔愛(24)と共演したことを報告した。



【写真】愛娘の晴れ姿に思わず表情が崩れる藤岡弘、 やさしい父の顔に

藤岡は「雑誌の撮影で、ウエディングドレス姿の娘と共に初の花嫁の父親役に」と記し、写真を複数枚投稿。ドレス姿の長女とバージンロードを歩く姿や、抱きしめられて思わず笑みを浮かべる父親の顔を見せた。また「花嫁姿の娘をみて、父として、感じたことのない気持ちを体感しました」と、将来の予行演習に思わずグッときたことも明かした。



天翔も自身のインスタグラムで父親との共演を報告。「最新ドレスコレクションを纏い、人生初のウェディングドレス とても特別な気持ちになりました」と心境を記し、藤岡とは別カットのオフショットも投稿した。



ネット上では「役とはいえ、ちょっぴり寂しいですかね？」「さすがの仮面ライダー1号の藤岡さんも愛さんの綺麗なウエディングドレス姿に表情が緩みますね」「お父様、本番は泣くでしょうねぇ(笑)」「これは撮影だから笑顔だけど、本当の結婚式だったら泣き崩れちゃいそうだ」といった声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）