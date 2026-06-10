東海地方は、13日(土)まで晴れる日が続くでしょう。14日(日)は天気下り坂、15日(月)は広く雨が降る見込みです。13日(土)までは空気が乾燥して、日陰は過ごしやすくなりますが、日差しの下では暑い日が続くでしょう。熱中症に十分注意してください。

今日10日(水)は広く日差しが戻り暑さが復活

今日10日(水)、梅雨前線に伴う帯状の雲は南の海上に南下し、東海地方は朝から広く晴れています。この後も、高気圧に覆われて晴れる所が多いですが、静岡県では、湿った空気や気圧の谷の影響で雲が広がりやすく、にわか雨の所がありそうです。

日差したっぷりの地域では、最高気温は30℃近くまで上がり、暑さが戻るでしょう。昨日9日との気温差が5℃前後と大きく、急な暑さは熱中症リスクが高まります。暑さを我慢せず、エアコンを活用して涼しい環境で過ごしましょう。のどが渇く前に、こまめに水分補給を心掛けてください。

次に広く雨が降るのは15日(月)

明日11日(木)も、高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。静岡県も、今日10日よりも日差しに恵まれそうです。ただ、午後は、岐阜県や静岡県の山間部を中心に、湿った空気や上空に寒気が入る影響で、にわか雨の所があるでしょう。



12日(金)から13日(土)は、大体晴れそうです。



14日(日)は、梅雨前線が西から北上し、本州へ近づくでしょう。日中は、薄い雲が中心で日差しが届きますが、夜には三重県南部から雨が降り始める見込みです。



15日(月)は、本州南岸を低気圧や前線が東へ進むため、東海地方の広い範囲で雨が降るでしょう。三重県南部を中心に雨量が多くなる恐れがあります。



16日(火)から17日(水)は、再び晴れ間が戻るでしょう。



今年の梅雨もメリハリ型で、雨が降る時には、まとまった雨量となりそうです。大雨の備えは、日ごろからしておくようにしましょう。

最高気温は平年より高い日が多い 熱中症や食品の管理に注意

向こう1週間は、最高気温は平年より高い日が多く、名古屋や岐阜を中心に30℃近くまで上がる見込みです。熱中症や食品の管理に注意してください。ただ、雨の一日となる15日(月)は、気温はあまり上がらないでしょう。

最低気温は平年並みくらいの日が多く、20℃を下回る日が多い見込みです。極端に寝苦しい日はなさそうです。