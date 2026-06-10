「東京ばな奈」と「Jagabee」と初コラボした「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」が登場！

5周年記念コラボイヤー第3弾は、じゃがいも×バナナの“最驚東京みやげ”です☆

東京ばな奈ワールド「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」

スケジュール：

先行販売：2026年6月16日(火)〜7月16日(木)先行販売店舗：東京駅一番街「東京おかしランド」発売日：2026年7月17日(金)〜販売店舗：東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)にて販売※取扱店は変更になる場合があります

「東京ばな奈」がカルビーの「Jagabee」とコラボレーションしたポテトスナック、「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」が登場！

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」

みんなにワクワク楽しんでもらうことをモットーに、これまで187種類以上のスイーツが誕生しています。

35周年は感謝の気持ちをこめた、驚きとワクワクを届けるコラボイヤーを開催中です。

記念すべき第3弾は「Jagabee」とのスペシャルコラボです！

Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入

価格：8袋入 1,188円（税込）

「東京ばな奈」と「Jagabee」が魅惑のコラボレーション！

味・香り・食感などじゃがいものおいしさにこだわり、じっくり時間と手間をかけてフライしたカリッサクッとした食感の「Jagabee」

東京ばな奈らしいバナナの味わいとコク深い発酵バターを加えることで、ほんのり甘じょっぱい魅惑の味わいです。

普段なら出会うことのない“じゃがいも×バナナ”の組み合わせは、まさに“最驚”のコラボレーションです！

「東京おかしランド」だけ！Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 スペシャルセット

価格：3,300円（税込）

内容：Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入、東京ばな奈「見ぃつけたっ」 8個入、東京ばな奈 クリアポーチ、東京ばな奈 ミニタオル 各1点

東京駅一番街「東京おかしランド」だけのスペシャルセットも登場！

「東京じゃがばな奈」と「東京ばな奈」に、おやつを入れたり使い方はいろいろな『東京ばな奈 クリアポーチ』、東京ばな奈がずらりと並ぶワクワク楽しい『東京ばな奈 ミニタオル』の4点セットです。

東京ばな奈35周年記念！オリジナルステッカープレゼントも実施

東京駅一番街「東京おかしランド」にて「東京じゃがばな奈」を購入した、先着3,000名にオリジナルステッカーをプレゼント！

東京ばな奈のパッケージやシンボルマーク、35周年記念ロゴがかわいいステッカーです。

東京ばな奈ファンはもちろん、ステッカーコレクターの方はお持ちのシール帳コレクションに加えてみてはいかがですか☆

※1会計につき1点のお渡し

※なくなり次第終了

バナナとじゃがいもの組み合わせがクセになる、じゃがいも×バナナの“最驚東京みやげ”。

「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」は、2026年6月16日から7月16日まで東京駅一番街「東京おかしランド」にて先行販売、2026年7月17日以降は、東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)にて販売されます。

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