ニュースのその先を考える記者解説。10日のテーマは「選挙中にSNS上で拡散する偽・誤情報への対策」についてです。政治部・古谷朋大記者が解説します。

■選挙中のSNS対策 法制化へ

選挙の際にSNSは欠かせない情報源となっていますが、2024年の兵庫県知事選などでは、SNS上でさまざまな真偽不明の情報が飛び交いました。選挙は民主主義の根幹、ウソの情報でゆがめられることがあってはいけません。

こうした中、与野党は今の国会でSNS対策の法律を成立させようとしています。

◇

――最近だと、週刊文春が高市首相の秘書が去年の総裁選や今年の衆議院選挙などで、対立候補を誹謗（ひぼう）中傷する動画を作成するのに関わったと報じ、高市首相は、動画作成者とされる男性と秘書とは面識がないといっていますよね。

そうですね。国会でも、高市首相は野党から追及を受けています。この件が今回の立法のきっかけになったわけではありませんが、まさに選挙中のSNSの問題ですね。

■大きく3つ 選挙中におけるSNS対策（骨子）

――そして、いま検討されている法案はどういう内容なのでしょうか。

大きく分けて3つあります。

1つ目は「発信者側の責任の明確化」です。インターネット利用者全般に対して、候補者に関するウソの情報をウソと知りながら公表してはならないという規定です。

XやYouTubeなど、SNSを運営する事業者に法律上の根拠を与えて、問題のある投稿を削除するなどの対策を講じやすくする狙いがあります。

◇

次に「選挙をゆがめる恐れのある情報が流通する悪影響を減らすために、事業者に必要な措置を講じる義務をかす」としています。

――必要な措置というのは、具体的にどういうものでしょうか。

例えばですが、偽情報の中には、過激な内容でアクセス数を増やして、広告収入を得ることを目的としたものもあります。こうしたアカウントは、収入を得られなくすることが想定されます。

偽情報を拡散させる動機、そのものを弱めようということです。

そして、どの措置を実施するかは、それぞれの事業者が自ら判断することを想定しています。

◇

――法律で「こういう対策をしなさい」と定めるわけではないのですね。

法案の作成に関わっている自民党の鈴木英敬議員にそのワケを聞いたところ、まず、事業者ごとにサービスの内容が違う。また、サービスの進歩が非常に速く、実効性ある対応はどんどん変わっていくので、あえて事業者に判断させる形にしたということです。

◇

3つ目は「AI生成コンテンツの表示義務」です。生成AIで作成した画像や動画について、AIを利用した旨の表示を作成者に対して義務付ける内容です。

■罰則なし？ “効果”と“利点”のバランス考慮

――こうしたルールに違反するとどうなるのでしょうか。

現段階では、罰則は置かない方向で議論が進んでいます。

――罰則がない場合、実効性をどう担保するのでしょうか？

確かに、罰則を科した方が取り締まりの効果はあります。一方で、SNSは自由な言論空間です。その利点をできるだけ損なわないようにしたい、このバランスを非常に考慮したそうです。

結果的に罰則を科すのではなく、ウソの情報が拡散しにくい環境をSNS事業者に作らせることに主眼を置いたということになります。

こういう方法を「共同規制」といいます。諸外国をみても、EU（＝ヨーロッパ連合）の「デジタルサービス法」というのがありますが、同じような発想で法律が作られています。

――このやり方でうまく機能するのか？

そこは、法律の施行後にどういう運用が行われるかにかかっている。実は、選挙の公正性に関わる問題だけに、もっと強い規制を導入するべきだとの意見もありました。もし機能しないということであれば、より強い規制を求める声が高まるかもしれません。

■情報をうのみにせず…「慎重な真偽確認を」

――このニュースを通じて、古谷さんが一番伝えたいことは何ですか？

「慎重に真偽の確認を」ということです。

法律や事業者の対策で、偽情報が完全になくなるわけではありません。私たちひとり一人が情報をうのみにせず、真偽を確認する、不用意に転送しない、そうした慎重な向き合い方が、ますます求められていると思います。