衆参両院の正副議長は１０日午後、皇族数の確保に関する与野党の全体会議を衆院議長公邸で開く。

正副議長は「立法府の総意」の取りまとめ案について了承を得たい考えで、まとまれば同日中にも高市首相へ手交する方向で調整する。政府はその後、皇室典範改正案の作成作業に入る見通しだ。

取りまとめ案は、女性皇族が結婚後も身分を保持する案と旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案をいずれも「了」とした。身分保持案は、経過措置として「（女性皇族本人の）意向を尊重する」としたほか、焦点となっていた夫と子の身分は明記を見送った。養子案は、１９４７年に皇籍離脱した旧１１宮家の男系男子を対象とする。

養子案に否定的な立憲民主党は、１０日の全体会議で党見解を表明する。対応を一任された立民の長浜博行参院議員は同日午前、国会内で記者団から見解の見通しを問われ、「従来説明している通りだ」と述べた。

自民、日本維新の会、中道改革連合、国民民主、公明、参政、チームみらいの７党は、８日の全体会議で、取りまとめ案におおむね賛同する意向を示した。

この日の全体会議で案が了承されれば、正副議長は首相に「立法府の総意」を手渡し、法制化を要請する見通しだ。それを受け、政府は皇室典範改正案の作成に着手し、改正案の骨子を正副議長に報告する。全体会議で要綱を説明した後、改正案を閣議決定し、国会に提出する予定だ。