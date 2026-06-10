タレントの岡田結実（26）が9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。愛用中の育児アイテムを紹介した。

昨年一般男性と結婚し、今年2月に第1子を出産した岡田。同番組では、R−指定の妻で3歳長男と1歳長女を育てているタレント・江藤菜摘、幼稚園に通う3歳児を子育て中の女優・新川優愛と共演し、お気に入りの育児アイテムについてトークを展開した。

そしておむつ処理袋の話題になり、互いの愛用品を交換しあった一同。3姉妹を持つMCの横澤夏子は生ゴミ用と、江藤はペット用と兼ねていることを明かしたが、岡田は「私はこれを使っていて、ヘイコーパン袋っていう…」と私物バッグから取り出すと、タレント・藤本美貴は「そんなの使ってる人、見たことない」と驚いた。

しかし横澤は「インスタで見たことある」と共感。SNSで知ったという岡田は「びっくりするぐらい漏れない。しかもコスパがめっちゃ良くて、300枚で1340円とかだった」と絶賛し、「他のどれよりも安くて、大きいおむつでも頑張れば4つ入ったり」と解説した。

すると遠慮がちに江藤が「ちょっといいですか、これ私、使ってたんですけど…」と割って入った。「まだ赤ちゃんなのでうんちの匂いがまろやか」と指摘しつつ、「本気のうんちの匂いは結構漏れます」と自身の見解を伝えた。

「なのでうちは廃止しました」という江藤に、当初「えーっ！」と声を上げていた岡田は「逆にいい情報をお聞きできた」と感謝した。一方、新川は“お返し”を兼ねて「良かったら持って帰ってください」と、自身の愛用品を勧めていた。