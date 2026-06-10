JR東日本は、2026年度末ごろから「新幹線eチケット購入機」（仮称）の検証を実施する。簡単な操作でスムーズに購入でき、手持ちのSuicaに直接チケットを紐付けられるため、購入から乗車、降車までスムーズに利用できる。

新幹線eチケット購入機は、2026年度末ごろに大宮駅と宇都宮駅で実施される。購入機では、乗りたい列車を選択し、紐付けるSuicaをタッチし、クレジットカードで決済すると購入が完了する。乗車券や特急券の実券は発行されず、タッチしたSuicaに紐付けられるため、ユーザーは自動改札機にSuicaをタッチし新幹線を利用するかたちとなる。

購入は、東北、秋田、山形、上越、北陸（東京～上越妙高間）新幹線が対象。座席は、自由席のほか普通車指定席、TRAIN DESK、グリーン車、グランクラスを購入できる。えきねっとなどで発売されている新幹線eチケットと同様のものが発売される（指定席は200円引き）が、「トクだ値」の取り扱いはない。

同社によると、券売機で新幹線の切符を購入するユーザーの8割は乗車当日の購入で、かつその半数は発車時刻の20分以内に購入しているという。現状の指定席券売機では、発券までの操作に時間がかかったり、切符が複数枚発行されたり、ユーザーから不安や不満の声が多く寄せられており、今回の購入機は「不慣れなユーザーでもチケットレスで改札を通過し、余裕を持って旅を楽しめる体験を実現する」としている。