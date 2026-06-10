羽田空港から直行便で約2時間、亜熱帯の森や透明度の高い“奄美ブルー”の海が広がる奄美大島。自然の豊かさを全身で体感できる世界自然遺産のこの島に2026年5月1日、国内最大級のシェア別荘サービスとして知られる「SANU 2nd Home」の新拠点がオープンした。いきなり「別荘サブスク」はちょっとハードルが高く感じるところだが、今回は気軽に試せるゲスト宿泊で奄美の2日間の旅を試してきた。

森と海に溶け込み、海風が吹き抜ける高床キャビン

キャビンの一室。周囲には奄美の在来植物を中心に据えた庭が広がる 画像提供：SANU

今回宿泊した「SANU 2nd Home 奄美大島1st」は、日本国内で36拠点・240室のシェア別荘を運営する「SANU 2nd Home」の最新の施設。奄美空港からタクシーで10分の好立地ながら、海と森に溶け込む居住空間が特徴だ。

客室から見渡すコバルトブルーの海

建築を手がけたのは自然との共生をテーマに活動する建築家ユニット「SUEP.」で、キャビンは写真のMedium（最大5名）のほか、Small（最大2名）とLarge（最大6名）の3タイプをデザインした。

宿泊したMediumタイプの客室。奄美の伝統的な染色文化に着想を得た裂き織りの技法を使い、絹織物の大島紬をアップサイクルして座椅子のカバーとするなど、内装でもサステナビリティに配慮

広報の柴田さんによると、最大の特徴は「亜熱帯特有の湿気を逃がしながら地面の空気や水の流れを活かすため、地上約4mまで引き上げた高床構造」で、床には南洋材の硬質フローリング、壁には漆喰を採用。

Mediumタイプの客室のベッド

また今回宿泊したMediumタイプの「ローワーリビング」には、掘りごたつ式の座卓空間を設置。座卓の足元は風が通るように工夫され、室内を吹き抜ける海風がなんとも心地いい。

オープンキッチンの隣には、リモートワークや読書にも最適な作業スペースがある

赤木湾をひとり占め。奄美ブルーに癒される、至福のビーチタイム

この場所のもうひとつの魅力は、透明度の高い海を望むロケーションだ。敷地内にはビーチにつながる道があり、奄美大島・龍郷町（たつごうちょう）を代表する穏やかな赤尾木湾（あかおぎわん）の景色を楽しめる。まるでプライベートビーチのような空間で、今回の滞在中も文字通り絶景を「ひとり占め」することができた。

まるでプライベートビーチのような景色が広がる。海に足を浸すと、ひんやりとした水が火照った肌をやさしく包み込む

客室にはコーヒーミルやフィルター、ブリュワージャグが設置され、コーヒー豆を持参するか購入すれば淹れたてのコーヒーを楽しめる。タンブラーとカップ、シートがバスケットに入ったセットもあり、ビーチで潮風を感じながら波音に身を委ねて味わえば時間の流れが穏やかに。

コーヒー片手に海を眺めるひとときは至福の時間

一方、海に入った後に待ち受けているのは、まるで現代アートのようなシャワーブースだ。こちらは、建設時の木材端材を再利用したものなのだとか。

九州大学と協力して建設した、ユニークなフォルムのシャワーブース

中に足を踏み入れると、頭上に大胆に切り取られた大きな開口部から、揺れる木々や空の青がまるで一枚の絵画のように映し出される。シャワーの水を浴びながら非日常気分が味わえる、不思議な空間だ。

端材を活用し、「建てることで出るロス」を建築資源に変える循環を試みている

カヤックと島グルメを満喫！ 自然と食を巡るローカル旅

アクティブに島内のレジャーを満喫するなら、やはり車移動が便利。とはいえ、筆者は車の運転ができない（笑）。 そのため、今回お世話になったのが歩いて行ける距離にある「みーまん奄美」だ。素泊まりゲストハウスでありながら、サーフボードやシュノーケルセット、自転車などの貸出しも行っており、自転車は1日わずか900円でレンタルできるのがうれしい。

「みーまん奄美」の外観

また、宿からそこまで離れず気軽にアクティビティを満喫するなら、多彩なマリンアクティビティを体験できるアウトドアツアーショップ「奄美シーランド」で「クリアカヤック」（60分8000円〜）を楽しむのもいい。ライフジャケットを借りられ、ガイドが漕ぎ方を手厚くサポートをしてくれるので初心者でも安心！

「クリアカヤック」で海中散歩を楽しむひととき 画像提供：「奄美シーランド」

船の一部は透明な素材でできているので、美しいサンゴ礁、熱帯魚を眺めながら水の上を浮遊しているような感覚を味わえるのがうれしい。この日も、カヤック越しに優雅に泳ぐウミガメの姿を拝むことができた。

食肉卸出身の店主が手掛ける肉料理と島の幸

暗くなってきたら、島内で評判のご飯処、「アイランドダイナーグリグリ」へ！BBQや島料理を楽しめる人気の店だ。自慢の肉料理や島ダコ、車海老など、奄美ならではの味覚が味わえる。

夕暮れ時の「アイランドダイナーグリグリ」のテラス

ぷりっと弾力のある島ダコを使った「島ダコとあおさのカルパッチョ」（1200円）は、噛むほどに濃厚なタコのうま味と、磯の香りをたっぷり含んだあおさのほのかな甘み広がり、 お酒との相性も抜群のメニューだ。

「島ダコとあおさのカルパッチョ」

食肉卸業の経歴を持つ店主が厳選した肉を活用した料理は、特にオーダーしておきたい一品。この日は一番人気の「Gri Griセット」（2500円）をチョイス。噛むたびに肉汁があふれ出すスペアリブや、こんがりジューシーなミスジBBQ串、爽やかなハーブチキンが揃ったワンプレ−トは、食べ応えも満足感も抜群だ。

「Gri Griセット」

〆におすすめの「生ハムと島野菜のピザ」（1500円）は、サクサククリスピーな食感がたまらない

波音とともに迎える朝。自然のなかで過ごす時間

次の日は、やわらかな朝日が海を淡く照らしはじめる頃、再び敷地内のビーチへ。人影の少ない浜辺を歩けば、波音だけが耳に心地よく響く。裸足で砂浜を踏みしめるたびに砂の感触が心地よく、時間に追われる日常を忘れさせてくれる。

朝の散歩に最適なビーチ 画像提供：SANU

お腹が空いてきたら、近隣のスーパーで購入した食材をキャビン内のオープンキッチンで朝食を調理。キッチンには器やカトラリー、電子レンジをはじめとするキッチン用品が揃う。

自然に包まれたアウトドアリビング

「SANU 2nd Home 奄美大島1st」が提示するのは、自然を遠くに置かない生き方だ。日の出から日没まで、そのリズムに寄り添った暮らしを体感できるこの場所では、都市での生活を忘れ、森や海とともに過ごす豊かさを実感できる。

SANU 2nd Home 奄美大島1st（ARC）

［住所］鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木松崎620番1

［ゲスト宿泊］1泊1室あたり3万3000円〜（季節や曜日によって変動）

［交通］奄美空港から車で約10分

［公式サイト］ https://stay.sa-nu.com/

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。

取材協力： SANU

【画像】奄美ブルーを見渡せる一棟貸し宿 開放感のある客室（19枚）