「粋な取り組みだ！」「最高のチーム写真」“最初のクラブ”にリスペクトを！ ノルウェー代表、異例の集合ショットが話題「あまりにも良すぎる」
ノルウェー代表の粋な“原点回帰”が大きな反響を呼んでいる。
ノルウェーサッカー協会は６月９日、公式インスタグラムを更新し、北中米ワールドカップに臨む代表チームの集合写真を公開した。
通常の集合写真とは一味違う。選手たちは全員が同じ代表ユニホームではなく、それぞれ異なるクラブのキットを着用。どうやら各選手がサッカー選手としてのキャリアをスタートさせたクラブのユニホームを身にまとい、“原点”を表現した特別な撮影だったようだ。
写真にはエースのアーリング・ハーランドや主将のマーティン・ウーデゴーをはじめ、ストーレ・ソルバッケン監督も自身の最初のクラブのキットを着用しており、チーム全体でルーツを大切にする姿勢が伝わる一枚となっている。
このユニークな試みにファンからもSNS上で、「粋な取り組みだ！」「最高のチーム写真」「あまりにも良すぎる」「地元クラブに対してリスペクトあって良い」「いいなー日本もやって！」「センスが良い」など絶賛のコメントが相次いだ。
世界最高峰の舞台に挑む前に、サッカー人生のスタート地点へと思いを馳せる――。そんなメッセージ性あふれる一枚が、多くのファンの心をつかんでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「センスが良い」ハーランドもウーデゴーも…ノルウェー代表の“原点回帰”ショット！
ノルウェーサッカー協会は６月９日、公式インスタグラムを更新し、北中米ワールドカップに臨む代表チームの集合写真を公開した。
通常の集合写真とは一味違う。選手たちは全員が同じ代表ユニホームではなく、それぞれ異なるクラブのキットを着用。どうやら各選手がサッカー選手としてのキャリアをスタートさせたクラブのユニホームを身にまとい、“原点”を表現した特別な撮影だったようだ。
写真にはエースのアーリング・ハーランドや主将のマーティン・ウーデゴーをはじめ、ストーレ・ソルバッケン監督も自身の最初のクラブのキットを着用しており、チーム全体でルーツを大切にする姿勢が伝わる一枚となっている。
世界最高峰の舞台に挑む前に、サッカー人生のスタート地点へと思いを馳せる――。そんなメッセージ性あふれる一枚が、多くのファンの心をつかんでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「センスが良い」ハーランドもウーデゴーも…ノルウェー代表の“原点回帰”ショット！