モデルの水原希子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。プライベートの近影ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：水原希子さん公式Instagramより）

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モデルの水原希子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。タイを訪れた時のプライベートショットを公開しました。

【写真】水原希子の近影

「Welcome to Chiang Rai」

水原さんは12枚の写真を投稿。真っ白な装飾が施された、幻想的なホワイトテンプルの外観が写っています。2枚目は境内での自撮りショットで、目を細めた表情がかわいらしいです。白を基調としたコーディネートで、周りの雰囲気とマッチしています。

コメントでは「Welcome to Chiang Rai my angel!」「ここ、本当眩しいですよねー」「来週行こうと思ってました〜」「Wow this is so magical」「なんてパワフルで美しい場でしょうか!!」「So beautiful」「so pretty」と、絶賛の声などが寄せられました。

タイショットはほかにも！

9日にも「ありがとう」とつづり、タイでのオフショットを披露していた水原さん。個性的で色っぽい衣装を着用した自撮りショットや、かわいい猫の姿などが見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)