「なんてパワフルで美しい」水原希子、プライベートの近影ショット公開「ここ、本当眩しいですよねー」
モデルの水原希子さんは6月10日、自身のInstagramを更新。タイを訪れた時のプライベートショットを公開しました。
【写真】水原希子の近影
コメントでは「Welcome to Chiang Rai my angel!」「ここ、本当眩しいですよねー」「来週行こうと思ってました〜」「Wow this is so magical」「なんてパワフルで美しい場でしょうか!!」「So beautiful」「so pretty」と、絶賛の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】水原希子の近影
「Welcome to Chiang Rai」水原さんは12枚の写真を投稿。真っ白な装飾が施された、幻想的なホワイトテンプルの外観が写っています。2枚目は境内での自撮りショットで、目を細めた表情がかわいらしいです。白を基調としたコーディネートで、周りの雰囲気とマッチしています。
タイショットはほかにも！9日にも「ありがとう」とつづり、タイでのオフショットを披露していた水原さん。個性的で色っぽい衣装を着用した自撮りショットや、かわいい猫の姿などが見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)