「現場でダルいムーブをしてしまった」二宮和也、仕事の反省を吐露「逆に一番クリエイティブなムーブ」
俳優の二宮和也さんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。撮影現場での出来事を報告しました。
【投稿】二宮和也の反省とは？
一方で、「そういう時間を持ってくれる現場で助かった。明日も頑張ります。皆様お願いします」と、話し合いを受け入れてくれた現場への感謝もつづり、プロとしての前向きな姿勢を見せています。
ファンからは、「話し合いしながら作品作りや雰囲気作りをされているの、素晴らしいです！」「ニノちゃんが本気で向き合ってるからこそだよ〜！いい現場で良かったね」「こうやっていい作品ができていくのだと思います」「無駄ではないと思いますよ！」「逆に一番クリエイティブなムーブだと思う」「大事な時間ですな」「受け止めてくれる現場は大事だし、認識されてる二宮さんは貴重ですな」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【投稿】二宮和也の反省とは？
「逆に一番クリエイティブなムーブだと思う」二宮さんは「今日は現場でダルいムーブをしてしまった」と投稿し、撮影現場での出来事を報告。現場進行を止めて話し合ったものの、結局当初の台本に戻ってしまったとのことです。「じゃあ最初っからやってくれよ、、、という様な形になってしまった」と、素直に反省の気持ちを吐露しています。
ファンからは、「話し合いしながら作品作りや雰囲気作りをされているの、素晴らしいです！」「ニノちゃんが本気で向き合ってるからこそだよ〜！いい現場で良かったね」「こうやっていい作品ができていくのだと思います」「無駄ではないと思いますよ！」「逆に一番クリエイティブなムーブだと思う」「大事な時間ですな」「受け止めてくれる現場は大事だし、認識されてる二宮さんは貴重ですな」との声が寄せられました。
嵐ラストライブ後のオフショットを披露1日には「最後の最後まで嵐。5人で嵐」と、嵐のラストライブが行われた東京ドームのステージに置かれた5個のシャンパングラスの写真を公開していた二宮さん。コメントでは、「今まで感動をありがとうございました」「本当に沢山の幸せをありがとう」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)