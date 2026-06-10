【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは暑い夏によくやること
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、観劇のスタイル、非常に細かく行き届いている状態、そして涼を呼ぶ日本ならではの風習という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
た□□
□□つ
う□□ず
ヒント：劇場やスタジアムで指定の席に座らずにそのままの姿勢で楽しむスタイル。極めて精巧に構成されているクオリティ。そして、気温を下げるために庭やアスファルトに液体を散布する行動を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちみ」を入れると、次のようになります。
たちみ（立ち見）
ちみつ（緻密）
うちみず（打ち水）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、スポーツ観戦の熱気あふれる光景から、職人の技や科学のデータに見られる完璧な精度、さらにはエコで風情のある生活の知恵までを網羅しました。共通する「ちみ」という響きが、その場を楽しもうとする観客の熱意、計画や構造が極めて精密に組み上げられた美しさ、涼しい風を呼び込む自然に寄り添った知恵を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、観劇のスタイル、非常に細かく行き届いている状態、そして涼を呼ぶ日本ならではの風習という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
た□□
□□つ
う□□ず
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正解：ちみ正解は「ちみ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちみ」を入れると、次のようになります。
たちみ（立ち見）
ちみつ（緻密）
うちみず（打ち水）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、スポーツ観戦の熱気あふれる光景から、職人の技や科学のデータに見られる完璧な精度、さらにはエコで風情のある生活の知恵までを網羅しました。共通する「ちみ」という響きが、その場を楽しもうとする観客の熱意、計画や構造が極めて精密に組み上げられた美しさ、涼しい風を呼び込む自然に寄り添った知恵を意外なリズムでつなげています。言葉が持つ豊かな広がりを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)