アイドルグループ、アンジュルムの元メンバーで女優の田村芽実（27）が10日までにXを更新。飲食店で遭遇した思わぬ出来事についてつづった。

田村は「定食屋さん隣の席で、大量の涙を流して震えてるお兄さんがいたから」と居合わせた男性客のただならぬ様子に気づき、「いてもたってもいられず、『大丈夫ですか？』と肩を撫でてしまったのだけ」と自身のとった行動を明かした。

しかし「『大丈夫です』と返されてしまった」と少し怒ったような様子もあったらしく、男性の言葉に怒りの絵文字も添えて記述。「よく見たら目薬持ってて、ちょっとしてから少し離れた席に彼女さんらしき女性が座ってた」と、自身の“勘違い”に気づき「全ての選択間違えました」と自虐。「なぜか私が半泣きになりながら生姜焼きを食べてました」とユーモアたっぷりにオチをつけた。

このポストは10日午前11時現在までに表示回数が170万回を超え、寄せられたフォロワーからのなぐさめのことばに返信するかたちで「ほんっとに、穴があったら入りたいとは...このことでした」とつづった。