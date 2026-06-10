お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。女性芸人の料理の腕を絶賛した。

自身のYouTubeチャンネルの恒例企画で、急に電話して来てくれた仲間とバーベキューを楽しむ「いきなりBBQ」について、「総勢10人ぐらい来てくれたんよ」と最近の回を振り返った。

その中で、メイプル超合金・安藤なつが、共通の飲食店を展開する知人から聞いた話として「ジュニアさんってめっちゃハンバーグ好きなんですよね」と言って来た。自身は年に1、2回しか食べないといい誤情報ながら、安藤はハンバーグの具材を用意して来てくれ調理を始めた。

タネができあがり、これから焼くと安藤が見せたものが巨大で「キャッチャーミットぐらいの。それをドーン！と（鉄板に）置いて、フタして。ヘラでバーンとひっくり返して、できたわ、上手に」とジュニア。「ほんま、こんなんやで!?」と親指と人差し指を10センチ幅ぐらいに広げ、分厚さを表現した。

手づくりソースをかけて煮込みハンバーグ風にして仕上がった巨大ハンバーグをいざ実食。ジュニアは「めちゃくちゃおいしいねん！」と力を込めた。

「あんな大きさで、あんなおいしいの…！ちゃんと繊細なおいしさ。ほんまに今まで食べた中で一番おいしかったかも分からん。あのサイズであんなおいしいことできるの…あれすごい腕やで！なっちゃん」と評した。

巨大ハンバーグは一瞬でなくなったといい、残ったソースで「何かでけへんか？」とジュニアがリクエストすると、安藤は「生卵ありますね」と割り入れ、ソースまみれの目玉焼きが完成。「めちゃくちゃうまかったなあ！」とこちらも絶品だったようだ。

「なっちゃんのたこ焼きも食べたことあるけど、めちゃくちゃおいしいねん。芸能界の料理自慢の中でも、結構上のほう行くんちゃうかなと思う。俺はめっちゃ合う」とべた褒めすると、「めっちゃオモロイですけどね、不倫したら」とケンコバに言われ、大笑いしていた。