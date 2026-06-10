◇MLB ドジャース12-3パイレーツ(日本時間10日、PNCパーク)

ドジャースのフレディ・フリーマン選手がパイレーツ戦に「3番・ファースト」でスタメン出場。4打数2安打1打点の成績で、MLB通算2500安打を達成しました。

フリーマン選手は1点を追いかける6回第3打席、センターへ2塁打放ち、この日初安打を記録。4試合連続安打でチャンスを作ると、2アウト3塁でマックス・マンシー選手がタイムリーを放ち、同点に追いつきます。

7回には、ドジャースが猛攻。先頭から連打でチャンスを作ると、大谷翔平選手もタイムリーで流れに乗ります。11-2と大量リードを奪うと、2アウト1、3塁の第5打席、フリーマン選手は初球を打ってセンターへのタイムリー。この安打で、MLB通算2500安打を達成しました。この回ドジャースは10点の大量得点。12-3でカード初戦を勝利で飾りました。

フリーマン選手は、ブレーブスでメジャーデビューし、2022年からドジャースでプレー。2024年のワールドシリーズでは4本塁打を放ち、MVPに輝きました。6月は8試合で月間打率.364と、36歳でチームを引っ張る大黒柱です。

▽フリーマン選手の通算記録※日本時間6月10日時点試合 2243打率 .299安打 2500二塁打 563三塁打 34本塁打 377打点 1358盗塁 106