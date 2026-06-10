10日（水）、梅雨の晴れ間も関東はどんより。沖縄・奄美は大雨災害に十分注意。

＜10日（水）の天気＞

梅雨前線は沖縄〜本州の南の海上に停滞しています。前線に近い沖縄・奄美では激しい雨の降るところがあり、大雨になるおそれがあります。沖縄本島地方では、翌朝までの24時間に120ミリの雨が予想され、総雨量がさらに多くなりそうです。引き続き、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

一方、本州付近は高気圧に覆われて晴れているところが多くなっています。西日本を中心に気温も上がって、夏の暑さが戻っています。ただ、関東では梅雨前線の北側に広がる雲がかかってすっきりしない天気。冷たい北東の風が吹いて空気もヒンヤリとしています。

午後も各地で梅雨の晴れ間となる一方で、関東南部は曇り空が続くでしょう。関東北部は日差しの届く時間帯もありますが、夕方以降、ところどころでにわか雨がありそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

東海から西では真夏日のところもあり、汗ばむ暑さになるでしょう。関東は長袖が必須です。

札幌 18℃（＋3）

仙台 25℃（＋1）

新潟 22℃（＋2）

東京 22℃（-1）

名古屋 30℃（＋6）

大阪 28℃（＋5）

鳥取 26℃（＋2）

高知 30℃（＋8）

福岡 27℃（＋3）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

西日本では13日（土）にかけて晴れて暑い日が続くでしょう。日差しが強く、各地で30℃前後まで気温が上がる見込みです。14日（日）〜15日（月）は南岸低気圧の影響で広く雨が降り、太平洋側を中心に雨脚が強まる予想です。沖縄や奄美では、11日（木）にかけて警報級の大雨のおそれ。その後もくもりや雨の日が続くでしょう。

■北日本・東日本

11日（木）も晴れるところが多いですが、関東はすっきりしない天気が続きそうです。12日（金）は上空の寒気の影響で、北日本や北陸を中心に雲が広がりやすくなりそうです。関東は大気の状態が不安定となり、夕立のようにザッと降る強い雨に注意が必要です。

13日（土）は関東でも貴重な日差しが届き、東京都心は29℃、名古屋では32℃まで気温が上がる見込みです。14日（日）は低気圧の接近に伴って東日本で雲が広がり、15日（月）は太平洋側を中心にまとまった雨になるでしょう。