お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（61）が9日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。6日に都内の明治記念館で開催された玉袋筋太郎（58）の「第1回芸能生活四十周年を祝う会」について、約45分間しゃべり倒した。

太田は番組冒頭から「芸能生活四十周年を祝う会」についてしゃべりまくった。出席者によるエピソードをふんだんに交えたトークを展開。ともに出席した、自民党の鈴木宗男参院議員とのトーク内容について明かす一幕があった。

「久しぶりに会ったから『鈴木さん、どうもお久しぶりです』って」と切り出したという。「どうですか、高市さんは」と聞くと「これからが正念場でしょうね。これからが正念場です。やっぱりナフサもこれからなくなってきますからね。これからが正念場ですよ」と鈴木氏の口調をモノマネで再現。「正念場」を何度も繰り返していたという。

「玉袋筋太郎 第1回芸能生活四十周年を祝う会」には玉袋の広い交遊関係から多数の著名人が出席。太田の他、高田文夫氏、テリー伊藤、鈴木宗男氏、村西とおる、ピエール瀧、ライムスター宇多丸、徳光和夫、草野仁、赤江珠緒らが出席。司会は徳光正行が務めた。