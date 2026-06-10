お笑い芸人レイザーラモンHG（50）の妻でタレント、実業家の住谷杏奈（43）が10日、インスタグラムを更新。受診した乳がん検査結果について病院側から連絡があったことを明かし、思いをつづった。

住谷は5日の投稿で「ふぅーー毎年行っている乳がん検診で、再再検査になって、去年の写真では見えなかった黒い影が見えるとの事で組織診をしてきました。局所麻酔をして組織を採取」と、異常が疑われたため詳しく調べる検査を受けたことを報告。「今は結果待ちでドキドキですが、2週間後に結果がわかるみたいです」と説明していた。

しかし今回、ストーリー機能を使って「6月頭に受けた組織診の結果を19日に聞きに来てくださいと病院の予定を組んでくださっていたのですが、先程病院から電話があり、11日に早めて病院に来てくださいとの連絡があったので1週間早まって検査結果を聞きに行くことになりました」と予定が変更となったことを報告。「一緒に行こうか？と言ってくれる友達が何人もいて私は幸せ」と感謝したが、「ドキドキですが1人で挑んでくるよ。何事も早い方がいい」と住谷。「また報告するね。何事もありませんように」とつづった。

住谷はHGと06年に結婚。08年に第1子長男、11年に第2子長女を出産した。