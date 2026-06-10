日本で快進撃続く！TWS、5thミニAL『TRY WITH US』が日本レコード協会「プラチナ」認定獲得

TWSが、日本レコード協会のゴールドディスク認定で通算5度目の快挙を達成した。

所属事務所PLEDISエンターテインメントは6月10日、「TWSの5thミニアルバム『TRY WITH US』が、発売月である5月時点で出荷枚数25万枚を突破し、日本レコード協会のゴールドディスク認定『プラチナ』を獲得した」と発表した。

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これによりTWSは、昨年7月にリリースした日本デビューシングル『はじめまして』に続き、2作目のプラチナ認定を達成した。

また、日本レコード協会のゴールドディスク認定を受けるのは今回で通算5度目となり、日本での高い人気を改めて証明した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

TWSは6月11日、サッカー韓国代表の公式応援ソング『Dream With Us』をリリースする。

さらに、6月27日と28日にはソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで「2026 TWS TOUR '24/7:FOR' IN SEOUL」を開催し、アジアツアーをスタートさせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。