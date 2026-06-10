“噛んで食べる”塩飴が登場　冷涼感広がる「塩レモン」風味、暑さ対策を想定【カンロ】

カンロは6月16日、夏の外出時などの暑さ対策を想定した塩飴「冷塩クランチキャンディ」を、全国のコンビニエンスストアと駅売店で発売する。内容量は59g(個装紙込み)で、参考価格は税込248円。

暑い日でも食べやすいよう冷涼感を持たせ、“噛んで食べる塩飴”に仕上げた。飴を口に長くとどめるのが苦手な人も想定した。暑さが本格化する時期に先駆けて商品開発に取り組んでいるとした。

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〈独自製法で“噛んで食べる”仕様に〉

◆「冷塩クランチキャンディ」

飴粒にロレーヌ岩塩と、カリウム･クエン酸･ビタミンCを配合し、すっきり爽やかな「塩レモン」風味にした。また、“ひんやりパウダー”を加えてスーッとした冷涼感が口に広がるよう仕立て、独自のクランチ製法で噛んで食べる仕様の塩飴に仕上げた。

パッケージの中央には「氷でよく冷えたレモン」を描き、見た目にも冷涼感のあるデザインにした。左上には、官民一体で熱中症知識の普及や対策を啓発する「熱中症予防声かけプロジェクト」をカンロが応援している旨を記載した。

【商品概要】

商品名:「冷塩クランチキャンディ」

発売日: 2026年6月16日(火)

参考価格: 税込248円 ※消費税8%

内容量: 59g(個装紙込み)

販売エリア: 全国(コンビニエンスストア･駅売店)