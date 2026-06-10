男子ゴルフの香妻陣一朗の妻で、モデルの武井玲奈が、第２子となる女児を出産したことを報告した。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し「予定日から１２日……４１ｗ０５ｄ 第２子となる女の子を出産しました 妊娠中から優しく見守り続けていただき本当にありがとうございました」と発表した。

「自然分娩２回目ということもあり いきみ逃しなども途中までは落ち着いて上手くできていたのですが 子宮口が９ｃｍになっても破水せず 人工破水をしてもらってから桁違いの痛みがきて耐えれなくなり いきみ逃しをする余裕もなく 痛みで痙攣（けいれん）を起こしたり 最後は１人目出産以上に壮絶なものとなりました」と出産時の状況を説明。

「出産直後には、以前の円錐切除の手術をした子宮内の部分が大きく裂けてしまい 足がガクガク状態の中 院長先生に縫合してもらったり 出血が中々止まらず ３ｍのガーゼを子宮にいれたり」と明かし、「産後のほうが大変な時間となりましたが 先生方や助産師さんのおかげで母子ともに元気に過ごしております」と感謝した。

「改めて、出産は本当に命懸けなんだと実感すると同時に 自分を産んでくれた母親にも感謝の気持ちでいっぱいになりました」という。「息子も出産に立ち会い、初めて妹と対面した瞬間に『かわいい』と言ってくれたことがとても印象に残っています 主人はモロッコに行く飛行機の中で出産の動画を見て涙したそうです」と家族が喜ぶ様子もコメント。

「家族４人で新たな時間を重ねていけることを、今からとても楽しみにしています これからも香妻家をどうぞよろしくお願いします」と呼びかけていた。

武井と香妻は２０２２年３月に結婚。２３年５月に第１子となる長男を出産。武井は今年１月、「本年、私たち家族に新しい家族が一人増える予定となりました。新たな命を迎えられることに、心より感謝しております」と第２子妊娠を報告。「一昨年の１２月に子宮頸がんの前段階に対する高度異形成と判断され 将来のリスクを防ぐために手術を受けました。その影響で出血があったり体調が安定しない時期が続いていたため、これまで限られた方にのみお伝えしておりましたが、多くの温かいお気遣いをいただくようになり、このような形でご報告させていただくことにいたしました」と明かしていた。