東京学芸大学を首席で卒業し、東京大学大学院を日本画研究で修了した由女（ゆめ）さんは、某大手IT企業に勤める現役の会社員だ。高学歴で優秀な成績を残してきた才女だが、突如2025年1月にギャルとなり、現在はギャルインフルエンサーとしても活動している。黒かった髪を金色に染め上げたきっかけには、真面目すぎる自分に対する嫌悪感があったという。彼女にギャルになった理由を訊いた。

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教育実習時代に感じた自己嫌悪

ギャルになる以前も、もともとギャルに対する興味はあったとふり返る由女さん。見た目のギャル化は2025年1月の会社員1年目のことだったが、その原動力にあった「自分に対する嫌悪感」は学生時代からあったという。

「東京学芸大学に在籍していた時には教育実習で、周りの実習生に比べて私だけ完璧に"できすぎ"てしまったんです。生徒の前で授業する課題だったのですが、もともと私はアルバイトでロボット教室の先生を1、2年ぐらい経験していて、授業のやり方が身についていたので、先生からも『それでいいよ』とだけ言われて。正直、自分にとって学びにならなかったんですよね。

翌日も授業を行なう実習があったので、授業の準備をしていたのですが、いつの間に深夜になってしまっていて。その時『そんなにやる必要がないのに、なんかやりすぎているなあ』というので、自分に嫌気がさして思い切ってヘソにピアスを空けたんです。

もともと引き出しに用意していた針とピアスをつかって、4時間ぐらいかけて貫通させました。翌日、純金でコーティングされたギラギラのへそピをつけたままスーツを着て実習先に行き、授業しました。私と対極的に、初めての授業でうまくいかなくて泣いていた大学同期に、金ピカのへそピを開けてきたことを伝えると『馬鹿じゃないの』と笑ってくれて嬉しかったです」（由女さん、以下同）

社内での反応は……？

見た目のギャル化が進んだ会社員1年目の冬は、任せられる仕事の責任も重くなり、精神的に参っていた時期だった。当時、人気ギャルモデルのまぁみの動画を見て、ギャルになることを決意した。

「まぁみちゃんの動画で『ちゃおっすぽいーん！ これおっぱいでっかい、まぁみのご挨拶』と言っていて、なんで私はこれになれなかったのだろうと思ったんです。"かわいい"を資本に生きる人に憧れがあったのだと思います。

決断してからは1か月くらいかけて見た目をギャルにしていきました。私としては段階を踏んだつもりですが、リモートワークが多い会社で同僚と対面で会う機会が多くないこともあって、髪色が銀色になった段階で驚かれましたね。当時は『ちょっとヤンキーみたいな新任の派遣が来たな』って思われていたらしいです。私だと思われていなかったという……」

会社でも唯一無二のギャル会社員として温かく見守られているという。そんな由女さんは「週刊ポスト」（2026年6月19日号）で人生初のグラビアにも挑戦した。

「ギャルになってから撮影自体は何度か経験はありましたが、グラビアは初めてです。最初、ヘアメイクさんにデコルテのマッサージをしてもらうことから始まるのだと知って驚きました。

私は露出の高い服が好きで、会社でも怒られたことがあるぐらいなので、グラビアの衣装を着てもしっくりきました。1年半前にギャルになったばかりなのに、ヒョウ柄の水着が似合うんだなと自分で感心しました（笑）。

グラビアもまぁみちゃんをリスペクトしています。まぁみちゃんをはじめ「nuts（編注：2004年に創刊された20代ギャル向け女性ファッション誌）」モデルは基本的にストイックな体重管理をしているのですが、グラビアの撮影前はあえて体重を増やして臨むそうです。そうすると、カメラ映えするもっちりボディになるそうで。

私も普段は46kgで管理していますが、今日は47kgに戻しました。撮影の前々日は会社の会食でめちゃくちゃ飲みました！」

ギャルインフルエンサーとしてInstagramのフォロワーは2.9万人を集め、順風満帆な由女さんに活動の目標を訊いた。

「もともとはギャルになって、ギャル雑誌『nuts』のモデルになるという目標があったのですが、叶わずに現在に至っています。たくさんの方の期待に応えられなかったぶん、もっとタレントとして活躍していきたいです。目標としたいタレントさんは、メイプル超合金のカズレーザーさん。ひとまずは、今年度一杯頑張ってみたいと思います」

＊由女さんの初のグラビア撮り下ろしに挑戦した写真が収録されたデジタル写真集はこちらからご覧ください。

【プロフィール】

由女（ゆめ）／2000年1月20日生まれ、和歌山県出身。身長160cm、B88・W60・H88。東京学芸大学（美術専攻）を首席で卒業。その後、東京大学大学院（学際情報学府）にて3Dプリンタと伝統画材を融合させた研究に従事し、修了。新卒で国内大手IT企業に就職し、現役のUI/UXデザイナーとして働く傍ら、雑誌『nuts』専属モデルオーディションのファイナリストにも選出。現在も会社員を続けながら、"東大院卒ギャル"ならではの視点で発信する料理動画「自称美食家ギャル」シリーズがInstagramで累計300万回再生を記録、モデル・タレントとしてもマルチに活動中。

撮影／U-YA