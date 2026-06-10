◆米大リーグ ブルージェイズ―フィリーズ（９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が本拠のフィリーズ戦に「７番・三塁」で出場し、０―１で迎えた２回２死、球宴３度出場を誇るベテラン先発右腕ウィーラーから右翼フェンス直撃の二塁打を放った。

カウント３―１からの５球目。やや甘く入ったシンカーを捉えた。打球速度９７・８マイル（約１５７・４キロ）の弾道は飛距離３５４フィート（約１０７・９メートル）。元巨人の右翼ガルシアがジャンプし、一旦は捕球したかに見えたが、ボールがこぼれたのを見て岡本は一気に二塁へ。両手をポンポンと叩いて、自軍ベンチにむかって手を掲げた。

前日、連続試合安打が「６」で途切れたが、２試合ぶりに「Ｈ」ランプを灯し、６月は８戦中７試合で安打を記録。直近１０試合は打率３割１分６厘、２本塁打、８打点と好調を維持している。

”元巨人の因縁”が続く。前日は３回の満塁機で、岡本がガルシアの三塁線への強烈なゴロに横っ飛び。抜けていれば、走者２人が生還するところを体を張って失点を阻止した。一夜明けたこの日の試合前、ガルシアは「岡本が僕の打点を奪ってしまったので、本当に怒っています」と笑顔を交えて振り返っていた。この日、岡本の右翼への大飛球を捕球していれば岡本の二塁打を奪って”リベンジ”が実現していたはずだった。

ガルシアは巨人時代の２０１６年春季キャンプを振り返り、「あの年のことは強烈に印象深いです」と回顧。「僕も若く、岡本と一緒に練習しました。パワーがあって守備も上手いと思いましたし、長野（久義）さんは本当に僕に良くしてくれました」と亡命前に過ごした巨人時代を回想していた。