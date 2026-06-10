きょうは晴れて気温が上がり、真夏日になる所もあるでしょう。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜で30℃ 朝晩と日中の寒暖差に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/10 昼）

正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がり、朝から日差しが強まっています。この時間の気温は27.4℃で、空気がカラッとしています。

きょうは午後も広く晴れて、風が強まる所が多いでしょう。強い日差しが照りつけるため、日傘や帽子などで紫外線対策をしてお出かけください。



予想最高気温は名古屋や岐阜で30℃と、真夏日になる所があるでしょう。その他の地域は27℃前後の予想で、汗ばむ陽気になりそうです。朝晩と日中の寒暖差にはご注意ください。

この先の天気は？

【週間予報】

土曜日までは、おおむね晴れて暑さが続くでしょう。土曜日は、名古屋や岐阜で7月中旬並みの気温になる見込みです。その後、日曜日は雲が広がり、月曜日は広く雨が降るでしょう。雨の日は気温が下がりますが、その後はすぐに暑さが戻る予想です。



来週水曜日は、各地で真夏日になるでしょう。この先もこまめな水分・塩分補給など、熱中症予防を心がけましょう。