デジタル教科書を正式な教科書とする学校教育法改正案などの関連法が１０日、参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。

文部科学省はデジタルを導入する学年や教科などを定める大臣指針を今秋にも策定する。次の学習指導要領が実施される２０３０年度以降、新たな教科書の使用が始まるが、健康や学習面での課題は山積している。

関連法の成立で新たな教科書は「紙」「紙とデジタルのハイブリッド」「完全デジタル」の３形態となる。教育委員会などはいずれかの形態を選ぶ。ハイブリッド教科書はＱＲコード（２次元コード）を学習用端末などで読み取り、リンク先の動画や音声を視聴する。

関連法が成立してもデジタル教科書の課題は解消されていない。デジタル媒体は紙に比べ拾い読みや流し読みといった「浅い読み」になりやすいとの指摘がある。学校現場からはハイブリッドでは、端末操作や紙とデジタルの行き来で子どもの集中力がそがれるとの声があがる。スマホに加え、デジタル端末を見る時間が増え「デジタル漬け」となる可能性もある。

松本文科相は国会審議などで完全デジタルの教科書は全教科で「小学４年以下は認めるべきではない」とした。小５以上でも国語、社会、道徳の３教科は認めない考えを示している。

今秋にも策定される大臣指針を検討する有識者会議では、「認知科学を踏まえた議論」や「視力低下など健康影響」「『手書き』減少への懸念」などが論点となる。メンバーは小中高校長や教科書業界代表、認知科学の専門家らからなる。

今後、教科書会社は教科書編集を本格化し、２８年度には新しい教科書が国の検定を受ける。２９年度には教育委員会などが新たな教科書を選び、３０年度の小学校から順次、使用が始まる。

現在、正式な教科書は紙の教科書のみで、教科書の内容を国がチェックし、無償配布している。政府は４月、デジタル教科書を正式な教科書とし、検定や無償配布の対象にする関連法案を閣議決定した。