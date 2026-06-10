９日に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、ルッキズムをテーマにトーク。４人のママでもある元アイドルが過度のダイエットに苦しんだ日々を振り返った。

ルッキズムに苦しんだ過去を持つ女性著名人達が自身の体験を告白。その１人が元モーニング娘。の市井紗耶香。「１人目（出産後）の時はすんなり元の体型に戻れたが、２人目だとなかなか難しくて、ずーっとおからばっかり食べていた。おからダイエット」と体型を戻すために極端な食生活を送っていたという。

そのため「体重が順調に減っていく。それが嬉しくなってきて。いつのまにか体重が３９キロになって。その数字を見て『やった！』って思ってしまった」と、異常な体重減少にも関わらず思わず喜んでしまったという。

「生理も止まって、自分の思考もいつもと違う気がした」というが「ふと、ある時に家族のご飯を作っているときに、自分はおからばかり食べているから『ママ、一緒に食べないの？』って（子が）聞いてきた。そこでこのままだと本当に危ないと思ってストップがかかったが、その時は分からない」とダイエット最中は、おかしいことに気が付きにくいと説明。「食べるのが怖くなる、ご飯を見るのも怖い」と振り返っていた。