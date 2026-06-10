歌手でタレントの荒木由美子（66）が10日、自身のインスタグラムを更新。自身の49回目のデビュー、インスタグラム開設3周年の記念日を祝った。

1976年（昭51）に「第1回ホリプロスカウトキャラバン」でスカウトされた時や、翌年のデビュー曲「渚でクロス」のジャケットの写真をアップ。「6月10日、デビュー記念日。『第1回ホリプロタレントスカウトキャラバン』で特別賞をいただいたことで歌手としてデビュー。49年が経ちました」と書き込んだ。

荒木は83年に歌手湯原昌幸（79）と結婚して引退。義母の介護、子育てを終えた04年（平16）に芸能活動を再開した。「結婚して20年間は引退していましたがまた多くの方々に応援していただいています。いよいよ来年デビュー50周年を迎えます。皆さんにお礼も含め喜んで下さることをやってみようと思っています。お知らせ出来ます日を楽しみに待っていて下さい。インスタも6月10日、渋谷のスクランブル交差点からスタートして3年が経ちました。これからも応援よろしくお願いします」と書き込んだ。