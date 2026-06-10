【娘やめてもいいですか？】孫との会話にも嫌味を…！さすがに黙ってられない＜第6話＞#4コマ母道場
実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？ 毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。
第6話 孫にまで……！？
【編集部コメント】
自分から聞いておいて、それはないよ……ですよね。お母さんは何を言っても「余計なひと言が多い」ので、アイさんが望む平和な会話は成立しないのかもしれませんね。しかし自分だけならまだしも、子どもたちにまで嫌な思いをさせるのは避けたいアイさん。勇気を出してお母さんに反論をしてみますが、……果たして？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第6話 孫にまで……！？
【編集部コメント】
自分から聞いておいて、それはないよ……ですよね。お母さんは何を言っても「余計なひと言が多い」ので、アイさんが望む平和な会話は成立しないのかもしれませんね。しかし自分だけならまだしも、子どもたちにまで嫌な思いをさせるのは避けたいアイさん。勇気を出してお母さんに反論をしてみますが、……果たして？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙