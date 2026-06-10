コンビニエンスストア大手『ファミリーマート』は、おむすびや弁当などの各店舗への配送回数を減らす取り組みを始めました。



新潟市東区にあるファミリーマートでは、おむすびや弁当などを配送する『定温便』が1日3便から2便に減りました。独自に開発した炊飯技術によってコメを使う商品の消費期限が延び、販売できる時間が2時間長くなったことで実現しました。



ファミリーマートでは近年のドライバー不足や燃料費の高騰を受け、2025年から北陸地方で配送回数を削減する取り組みを開始。配送トラックの走行距離が減ることで、二酸化炭素排出量の約3割の削減を見込んでいます。



■ファミリーマート新潟北営業所 和田泰孝所長

「物流コストを抑えることでサプライチェーン全体の効率化を図り、安定した商品を供給することを目的にしている。」



今回は、東北6県と県内(一部店舗除く)の合わせて約1300店舗でも実施されます。