交通事故で親を亡くした子どもたちの生活を支援しようと、新潟県労働金庫が寄付金を贈りました。



贈呈式では、ろうきんの山崎雅彦理事長が新潟県交通遺児基金の理事を務める県の越中総務部長に寄付金107万7517円の目録を手渡しました。交通遺児基金への寄付は2006年から始まり、マイカーローン1件につき100円をろうきんが拠出するほか、ローン利用者からの寄付金も役立てています。



■新潟県労働金庫 山崎雅彦理事長

「心のケアや学びたい子、子どもたちがしっかり学べる、子どもたちの未来につながるように使ってもらえたらうれしい。」



これまでの寄付の総額は1550万円以上にのぼっています。