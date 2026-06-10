テレビ解説者・木村隆志のヨミトキ 第121回 いよいよサッカーW杯開幕 冬季五輪、WBCを経て日テレが関連特番を連発する背景とは
●開催中に3回も特番を生放送
『FIFAワールドカップ』開幕が目前に迫る9日夜、2時間特番『ザ!覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE! 悲願のワールドカップ優勝なるか』(日本テレビ系)が放送された。
今大会で地上波の放送を担うのはNHK総合、日本テレビ、フジテレビの3局。出場国が32か国から48か国に増えて全104試合が行われる中、それぞれ34試合、15試合、10試合を放送する。すべての日本代表戦と主要試合をカバーできていることから、Netflixの有料配信のみだったWBC以上の盛り上がりが期待できるのではないか。
その地上波で特筆すべきは、日テレが9日の事前特番のみならず、開催中に3回も特番を生放送すること。『緊急生放送! FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』が15日に2時間、20日に3時間、24日に2時間の特番として生放送される。
さらにその日テレは2月のミラノ・コルティナ五輪、3月のWBCでも特番を他局よりも積極的に放送していた。なぜ日テレは今年最もスポーツ特番に注力しているのか。テレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
日本テレビ
○レギュラー番組は強いが特番は苦手
日テレはミラノ・コルティナ五輪閉幕の翌2月23日にゴールデン2時間特番『くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド ミラノ・コルティナ五輪総集編』を生放送。終了後の民放特番は同局が唯一であり、早々にメダリストを集結させるなど、スポーツ特番に対する注力はここからはじまっていた。
続くWBCでは試合を振り返る特番『ワールドベースボールクラシック詳報』を3月7日、8日、9日、11日、15日、17日、18日に放送し、7回中4回はゴールデン・プライム特番だった。それ以外でも同5日にゴールデン特番『開幕特番 世界一受けたい授業 WBCスペシャル!』、同13日に『人生が変わる1分間の深イイ話ワールドベースボールクラシック特別編』などを放送。地上波では生放送されない試合のPRやフォローをするような立場を取っていた。
そして今回のFIFAワールドカップ特番も過去最大級の意気込みが感じられる。日テレと言えば、『ザ!鉄腕!DASH!!』『世界の果てまでイッテQ!』『有吉ゼミ』『世界まる見え!テレビ特捜部』『しゃべくり007』『月曜から夜ふかし』『踊る!さんま御殿!!』『ザ!世界仰天ニュース』『ぐるぐるナインティナイン』『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』などの「長年放送されているバラエティが強い」という印象があるのではないか。
レギュラー番組の強さは民放随一であり、特番に頼らない編成戦略で営業成績トップを走り続けているが、一方で特番は苦手分野とも言われていた。レギュラー番組の拡大版は計算できるが、純粋な特番は『24時間テレビ』、『全国高等学校クイズ選手権(高校生クイズ)』、『鳥人間コンテスト』(読売テレビ制作)などこちらも長寿番組が多く、しかも年1回の放送。
『エンタの神様』『笑神様は突然に…』などもあるが視聴率や存在感は十分とは言えず、近年は『女芸人No.1決定戦 THE W』『ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流No.1決定戦〜』のお笑い賞レースに注力しているが、こちらも発展途上の段階が続いている。
●スポーツにおけるテレビへの期待感
前述したバラエティのレギュラー番組もかつてほどの視聴率が取りづらくなる中、特番にはこれまで以上に注力していきたいところ。しかし、特番の開発枠『サタバリュ』からのヒット企画発掘も難しくなっているほか、近年お笑い賞レース特番と音楽フェス特番が飽和状態となる中、「ライブ感の高いスポーツに活路を見い出そう」と考えるのは自然な流れに見える。
特にスポーツの国際大会は競技を問わず最も多くの人々が同時に見るコンテンツであり、試合中継の視聴率獲得はもちろん特番の放送、さらに情報番組やバラエティとの連携も可能。大会期間中、情報番組やバラエティで積極的に扱いつつ、特番を連発して視聴者にお祭りさわぎのようなムードを感じさせられる。
つまり、まとまった期間、特番だけでなく複数の番組で視聴率アップが期待できるほか、局内も活性化できるということ。まさに今、日テレだけでなくフジやNHKも局内は活気が生まれていて、手を引いたテレビ朝日、TBS、テレビ東京の局員はどこか寂しさを感じているのではないか。
2018年のロシア大会以降、ジャパンコンソーシアム(国際的なスポーツイベントでNHKと民放連各社が共同制作する放送機構)が機能しなくなるほど放映権が高騰しているのは確かだが、それだけでは割り切れないものがある。
とりわけ今年は3月のWBCに続いて5月2日のボクシング・井上尚弥VS中谷潤人も有料配信のみに留まり、テレビ業界全体がスポーツのビッグマッチから遠ざけられていた。落胆ムードは明らかだっただけに『FIFAワールドカップ』の地上波放送は大きい。
3月からの流れを受けて視聴者から「サッカーは無料のテレビ放送で見たい」というニーズが高まっているほか、5月20日にスポーツ庁と総務省が『スポーツを観る機会の確保及びスポーツ放映に関する検討会』を初めて開催したばかり。少なくともスポーツでテレビが期待されているのは確かであり、日テレ、フジ、NHKからはそれに応えようという意欲が感じられる。
○日本代表が勝ち進めば緊急特番も
特に日テレはジャイアンツ戦を筆頭に昭和時代から最もプロ野球中継を行ってきたテレビ局であるにもかかわらず、WBCの試合を中継できず、Netflixから制作を受託するという決断を強いられたばかり。
培ってきたノウハウを生かし、特番の放送で一定の成果を得られたものの、事実上の制作会社となったことに否定的な声もあがっていた。だからこそサッカーの『FIFAワールドカップ』ではゴールデンタイムの生放送特番を連発することで存在感を示しておきたいところだろう。
民放各局にはそれぞれ国際試合の中継を続けてきた球技があり、視聴者の中にもサッカーはテレ朝、バレーボールはTBS、フィギュアスケートはフジ、卓球はテレ東などのイメージがあるのではないか。近年、日テレはラグビーやバスケットボールに注力していたが、今年は野球とサッカーにも「今できる精一杯のことをやろう」という姿勢で挑んでいる。
冒頭にあげたように試合中継はNHKが圧倒的に多いものの、生放送特番が支持されたら「スポーツは日テレ」という評価も得られるのかもしれない。もし日本代表が決勝トーナメントを勝ち進むほど緊急特番が編成されれば、その可能性は高まるのではないか。
日テレは「スペシャルナビゲーター」に竹内涼真、「日本戦スペシャルアンバサダー」に本田圭佑、さらに特番には明石家さんまの出演を予告しているが、これが吉と出るのか。サッカーは「コアなファンとライトなファンの両方を満足させることは難しい」と言われるだけに、制作サイドの姿勢と力が問われるだろう。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
『FIFAワールドカップ』開幕が目前に迫る9日夜、2時間特番『ザ!覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE! 悲願のワールドカップ優勝なるか』(日本テレビ系)が放送された。
今大会で地上波の放送を担うのはNHK総合、日本テレビ、フジテレビの3局。出場国が32か国から48か国に増えて全104試合が行われる中、それぞれ34試合、15試合、10試合を放送する。すべての日本代表戦と主要試合をカバーできていることから、Netflixの有料配信のみだったWBC以上の盛り上がりが期待できるのではないか。
さらにその日テレは2月のミラノ・コルティナ五輪、3月のWBCでも特番を他局よりも積極的に放送していた。なぜ日テレは今年最もスポーツ特番に注力しているのか。テレビ解説者の木村隆志が掘り下げていく。
日本テレビ
○レギュラー番組は強いが特番は苦手
日テレはミラノ・コルティナ五輪閉幕の翌2月23日にゴールデン2時間特番『くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド ミラノ・コルティナ五輪総集編』を生放送。終了後の民放特番は同局が唯一であり、早々にメダリストを集結させるなど、スポーツ特番に対する注力はここからはじまっていた。
続くWBCでは試合を振り返る特番『ワールドベースボールクラシック詳報』を3月7日、8日、9日、11日、15日、17日、18日に放送し、7回中4回はゴールデン・プライム特番だった。それ以外でも同5日にゴールデン特番『開幕特番 世界一受けたい授業 WBCスペシャル!』、同13日に『人生が変わる1分間の深イイ話ワールドベースボールクラシック特別編』などを放送。地上波では生放送されない試合のPRやフォローをするような立場を取っていた。
そして今回のFIFAワールドカップ特番も過去最大級の意気込みが感じられる。日テレと言えば、『ザ!鉄腕!DASH!!』『世界の果てまでイッテQ!』『有吉ゼミ』『世界まる見え!テレビ特捜部』『しゃべくり007』『月曜から夜ふかし』『踊る!さんま御殿!!』『ザ!世界仰天ニュース』『ぐるぐるナインティナイン』『1億人の大質問!?笑ってコラえて!』などの「長年放送されているバラエティが強い」という印象があるのではないか。
レギュラー番組の強さは民放随一であり、特番に頼らない編成戦略で営業成績トップを走り続けているが、一方で特番は苦手分野とも言われていた。レギュラー番組の拡大版は計算できるが、純粋な特番は『24時間テレビ』、『全国高等学校クイズ選手権(高校生クイズ)』、『鳥人間コンテスト』(読売テレビ制作)などこちらも長寿番組が多く、しかも年1回の放送。
『エンタの神様』『笑神様は突然に…』などもあるが視聴率や存在感は十分とは言えず、近年は『女芸人No.1決定戦 THE W』『ダブルインパクト〜漫才＆コント 二刀流No.1決定戦〜』のお笑い賞レースに注力しているが、こちらも発展途上の段階が続いている。
●スポーツにおけるテレビへの期待感
前述したバラエティのレギュラー番組もかつてほどの視聴率が取りづらくなる中、特番にはこれまで以上に注力していきたいところ。しかし、特番の開発枠『サタバリュ』からのヒット企画発掘も難しくなっているほか、近年お笑い賞レース特番と音楽フェス特番が飽和状態となる中、「ライブ感の高いスポーツに活路を見い出そう」と考えるのは自然な流れに見える。
特にスポーツの国際大会は競技を問わず最も多くの人々が同時に見るコンテンツであり、試合中継の視聴率獲得はもちろん特番の放送、さらに情報番組やバラエティとの連携も可能。大会期間中、情報番組やバラエティで積極的に扱いつつ、特番を連発して視聴者にお祭りさわぎのようなムードを感じさせられる。
つまり、まとまった期間、特番だけでなく複数の番組で視聴率アップが期待できるほか、局内も活性化できるということ。まさに今、日テレだけでなくフジやNHKも局内は活気が生まれていて、手を引いたテレビ朝日、TBS、テレビ東京の局員はどこか寂しさを感じているのではないか。
2018年のロシア大会以降、ジャパンコンソーシアム(国際的なスポーツイベントでNHKと民放連各社が共同制作する放送機構)が機能しなくなるほど放映権が高騰しているのは確かだが、それだけでは割り切れないものがある。
とりわけ今年は3月のWBCに続いて5月2日のボクシング・井上尚弥VS中谷潤人も有料配信のみに留まり、テレビ業界全体がスポーツのビッグマッチから遠ざけられていた。落胆ムードは明らかだっただけに『FIFAワールドカップ』の地上波放送は大きい。
3月からの流れを受けて視聴者から「サッカーは無料のテレビ放送で見たい」というニーズが高まっているほか、5月20日にスポーツ庁と総務省が『スポーツを観る機会の確保及びスポーツ放映に関する検討会』を初めて開催したばかり。少なくともスポーツでテレビが期待されているのは確かであり、日テレ、フジ、NHKからはそれに応えようという意欲が感じられる。
○日本代表が勝ち進めば緊急特番も
特に日テレはジャイアンツ戦を筆頭に昭和時代から最もプロ野球中継を行ってきたテレビ局であるにもかかわらず、WBCの試合を中継できず、Netflixから制作を受託するという決断を強いられたばかり。
培ってきたノウハウを生かし、特番の放送で一定の成果を得られたものの、事実上の制作会社となったことに否定的な声もあがっていた。だからこそサッカーの『FIFAワールドカップ』ではゴールデンタイムの生放送特番を連発することで存在感を示しておきたいところだろう。
民放各局にはそれぞれ国際試合の中継を続けてきた球技があり、視聴者の中にもサッカーはテレ朝、バレーボールはTBS、フィギュアスケートはフジ、卓球はテレ東などのイメージがあるのではないか。近年、日テレはラグビーやバスケットボールに注力していたが、今年は野球とサッカーにも「今できる精一杯のことをやろう」という姿勢で挑んでいる。
冒頭にあげたように試合中継はNHKが圧倒的に多いものの、生放送特番が支持されたら「スポーツは日テレ」という評価も得られるのかもしれない。もし日本代表が決勝トーナメントを勝ち進むほど緊急特番が編成されれば、その可能性は高まるのではないか。
日テレは「スペシャルナビゲーター」に竹内涼真、「日本戦スペシャルアンバサダー」に本田圭佑、さらに特番には明石家さんまの出演を予告しているが、これが吉と出るのか。サッカーは「コアなファンとライトなファンの両方を満足させることは難しい」と言われるだけに、制作サイドの姿勢と力が問われるだろう。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら