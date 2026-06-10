北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日）で日本と対戦するオランダに不満の声が続出している。

Ｗ杯準優勝３度を誇るオランダは本番に向けてアルジェリア（３日）に０―１と敗戦し、ウズベキスタン（８日）には２―１で辛勝するもＰＫ２発。格下相手に勢いをつける戦略だったが、ふがいなさが目立つ結果となった。

しかも、ＤＦユリアン・ティンバー（アーセナル）が負傷でＷ杯メンバーから外れ、守護神のＧＫバルト・フェルブルッフェン（ブライトン）が親善試合で負傷交代。日本との初戦に間に合わない可能性も出ている。

元オランダ代表ＭＦテオ・ヤンセン氏は「信じられない。オランダが（親善試合で）圧倒的優位に立つと誰もが予想していた。あまり自信が持てない」と先行きを疑問視した上で「何度も言ってきたが（ロナルド）クーマン監督はシステムを変えろ。このままではうまくいかない。１次リーグで家に帰ることになるだろう」と早期敗退を予測し「役に立たない国と対戦しているようなもの。情けない試合だった」と指摘した。

同国代表ではコーチを務める元同国代表ストライカーのルート・ファンニステルローイ氏が誕生日を祝うため、チームを一時離脱したことや大会前に選手らがニューヨークのタイムズスクエアで集合写真を撮っていたことなどに批判が殺到。ピッチ内外で騒がしくなっている。