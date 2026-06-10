日向坂46藤嶌果歩、1st写真集タイトル「果実の歩幅」に決定 カバー4種も公開
【モデルプレス＝2026/06/10】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）のタイトルが「果実の歩幅」に決定。カバー4種も公開された。
【写真】日向坂46四期生、プールショット
カバーは、通常版以外に「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーとなっている。
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
【通常版カバー】
この時は「デート」をイメージして撮影しました。髪型や服装も可愛くしていただき、マイアミのショッピングモールに行きました！撮影最終日、ラストカットの撮影で寂しさを感じながらもスタッフの皆さんに「行ってらっしゃい」と送り出してもらいマイアミの街を楽しんだ思い出の瞬間です。1番最後に1番良い表情が撮れました！
【＠Loppi＆HMV限定カバー版】
写真集を発売するにあたって羊モチーフのカットを撮影したいですと自らお願いしました！私にとって羊は特別なものだからです！羊のパジャマに羊の被り物で、かわいい世界観がお気に入りの1枚です。
【Sony Music Shop限定カバー版】
地元北海道の雪景色で撮影しました。雪の中で写真集を撮るのが憧れだったので夢が叶って嬉しかったです！地元での撮影はありのままの自分をより見せる事が出来た気がします。北海道にいる私も楽しんで頂きたいです！
【紀伊國屋書店限定カバー版】
プールで遊んだ時の1枚です。浮き輪で遊んだり、プールに飛び込んでみたり！子どもみたいにはしゃいだ撮影でした。とても楽しかったのでマイアミ以降水や海が大好きになりました！ポニーテールと爽やかな雰囲気がお気に入りです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46四期生、プールショット
◆藤嶌果歩、1st写真集タイトル決定
カバーは、通常版以外に「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーとなっている。
◆藤嶌果歩、1st写真集決定
本作はアメリカ・マイアミと藤嶌の地元・北海道で撮影を実施。対照的な風景の中、数多くの衣装を身にまとい、これまで見せたことのないカラフルな表情を見せた。
また、自身初となる水着やランジェリーでの撮影にも挑戦。かわいい“かほりん”から大人キレイな“かほりん”まで、藤嶌をたっぷりと詰め込んだ、振り幅の広い1冊となっている。（modelpress編集部）
◆本人コメント
【通常版カバー】
この時は「デート」をイメージして撮影しました。髪型や服装も可愛くしていただき、マイアミのショッピングモールに行きました！撮影最終日、ラストカットの撮影で寂しさを感じながらもスタッフの皆さんに「行ってらっしゃい」と送り出してもらいマイアミの街を楽しんだ思い出の瞬間です。1番最後に1番良い表情が撮れました！
【＠Loppi＆HMV限定カバー版】
写真集を発売するにあたって羊モチーフのカットを撮影したいですと自らお願いしました！私にとって羊は特別なものだからです！羊のパジャマに羊の被り物で、かわいい世界観がお気に入りの1枚です。
【Sony Music Shop限定カバー版】
地元北海道の雪景色で撮影しました。雪の中で写真集を撮るのが憧れだったので夢が叶って嬉しかったです！地元での撮影はありのままの自分をより見せる事が出来た気がします。北海道にいる私も楽しんで頂きたいです！
【紀伊國屋書店限定カバー版】
プールで遊んだ時の1枚です。浮き輪で遊んだり、プールに飛び込んでみたり！子どもみたいにはしゃいだ撮影でした。とても楽しかったのでマイアミ以降水や海が大好きになりました！ポニーテールと爽やかな雰囲気がお気に入りです。
【Not Sponsored 記事】