比嘉愛未、初エッセイ集「またね。」から“ドラマ性あふれる”収録カット2点公開
【モデルプレス＝2026/06/10】女優の比嘉愛未が6月10日に発売された初エッセイ集『またね。』（講談社刊）より、収録カット2点が新たに公開された。
【写真】39歳朝ドラ女優、“ドラマ性あふれる”窓際ショット
本書は「どこかミステリアスだった比嘉愛未の胸の内が明かされる」と銘打たれた25篇のエッセイと、故郷の沖縄で撮影されたフォトパートなどで構成。比嘉が地面に身を預けるようにしてカメラを見つめるカット、窓越しに比嘉の横顔をとらえたカット2点が新たに公開され、それぞれ比嘉が重ねてきた約40年の人生を感じさせるような写真となっている。
また、発売までの間に比嘉の所属事務所の公式Instagramにて、カウントダウンのオフショットも公開されており、こちらにも注目が集まっている。
エッセイ集の発売にあわせて、6月14日には六本木蔦屋書店で発売記念イベントも実施予定。参加券が即完売したことを受け、追加販売の実施も発表された。
比嘉は現在、日本テレビ系の土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（毎週土曜21時〜）にて、町田啓太演じるタツキの元妻のシングルマザー・藤永優を演じている。また、7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（毎週水曜よる10時放送）での主演も発表されている。
6月10日発売のエッセイ集『またね。』は「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」などをテーマにした全25篇の書き下ろしエッセイに加え、故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ&Aも収録される。（modelpress編集部）
タイトル：比嘉愛未エッセイ集 またね。
発売日：2026年6月10日（水）
ページ数：176ページ
価格：2,000円（＋税）
出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳朝ドラ女優、“ドラマ性あふれる”窓際ショット
◆比嘉愛未、“ドラマ性あふれる”収録カット2点公開
本書は「どこかミステリアスだった比嘉愛未の胸の内が明かされる」と銘打たれた25篇のエッセイと、故郷の沖縄で撮影されたフォトパートなどで構成。比嘉が地面に身を預けるようにしてカメラを見つめるカット、窓越しに比嘉の横顔をとらえたカット2点が新たに公開され、それぞれ比嘉が重ねてきた約40年の人生を感じさせるような写真となっている。
エッセイ集の発売にあわせて、6月14日には六本木蔦屋書店で発売記念イベントも実施予定。参加券が即完売したことを受け、追加販売の実施も発表された。
比嘉は現在、日本テレビ系の土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」（毎週土曜21時〜）にて、町田啓太演じるタツキの元妻のシングルマザー・藤永優を演じている。また、7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（毎週水曜よる10時放送）での主演も発表されている。
◆比嘉愛未、初エッセイ集「またね。」
6月10日発売のエッセイ集『またね。』は「仕事」「恋愛」「結婚」「年齢」「家族」「価値観」などをテーマにした全25篇の書き下ろしエッセイに加え、故郷・沖縄の思い出の地を巡る最新のフォトストーリーやQ&Aも収録される。（modelpress編集部）
◆書籍詳細
タイトル：比嘉愛未エッセイ集 またね。
発売日：2026年6月10日（水）
ページ数：176ページ
価格：2,000円（＋税）
出版社：講談社
【Not Sponsored 記事】