毎日の習慣を変えるだけ！すぐに実践できる「やせるお風呂の入り方」とは？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

毎日の習慣を変えるだけ！すぐに実践できる「やせるお風呂の入り方」とは

全身浴で血流が改善して代謝が上がる

ゆっくりお風呂に浸かることも、体が温まって血流がよくなり、代謝を上げる効果があります。特に適温のお湯であれば、血管が拡張して血圧が下がったり、リラックス効果で自律神経が整ったりといった作用もあり、入浴には様々なメリットがあります。シャワーだけで済まさず、毎日お風呂に入って体を温めるようにしましょう。

ただし、お風呂の入り方にも気をつけておきたい点がいくつかあります。例えば、お湯の温度。熱過ぎると、反対に血圧が上昇するので注意してください。また、42度以上だと心臓や肝臓に負担がかかってしまいます。 38～40度くらいのぬるめのお湯に15分程度、肩まで浸かるようにしましょう。

熱くなったらのぼせ防止に、半身浴に切り替えてもいいでしょう。しっかり全身が温まったら、最後にシャワーの水で足首を冷やしてみてください。温度差で血管が刺激されて、血液を押し出すポンプの作用が高まり、血流がさらにアップします。入浴中は汗をかいて体の水分が失われるので、入浴前後は忘れずに水分補給を心がけましょう。

たらのぼせ防止に、半身浴に切り替えてもいいでしょう。しっかり全身が温まったら、最後にシャワーの水で足首を冷やしてみてください。温度差で血管が刺激されて、血液を押し出すポンプの作用が高まり、血流がさらにアップします。入浴中は汗をかいて体の水分が失われるので、入浴前後は忘れずに水分補給を心がけましょう。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅