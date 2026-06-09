【1週間コーデ】6／2(火)～6／6(土)最新ファッションをピックアップ♡

6／2(火)公開：会社員・岡本亜莉咲サン／22歳 (161cm)

itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめコーデ-itSnap-！」第416弾♡ 軽やかなパンツスタイルから華やかなデザインブラウス、さらりと着映えるワンピースまで、初夏のおしゃれを楽しめる3つのスタイリングをピックアップ。涼しげな素材感や柔らかなカラー使いが、季節感をぐっと高めてくれます。毎日の着こなしに取り入れやすい、今の気分にフィットする旬コーデをご紹介します♡

シンプル最高なGU＆UNIQLOコンビで

抜け感たっぷりな大人モノトーン♡

「涼しげな素材を取り入れた、さわやかコーデです♪ GUのシースルートップスは、ほんのり肌見せできて大人っぽい抜け感を出せる優秀アイテム。白のインナーを透けさせて軽さを意識してみました。合わせたUNIQLOのワイドパンツは、ストンと落ちるシルエットで下半身をスラッと見せてくれます。バッグはZARAのチェーンバッグでちょっぴり上品さをプラスしつつ、たくさん入る実用性も重視♪ 厚底スニーカー(DIANA)は、ほどよいボリュームで歩きやすさと脚長効果を両立してみたんです。」

◾️シースルーシャツ 約\1,000 / GU

◾️タックワイドパンツ 約\4,000 / UNIQLO

◾️チェーンバッグ / ZARA

◾️スニーカー 約\19,000 / DIANA

◾️ゴールドネックレス / MJC＆ODOLLY

◾️ゴールドリング / MJC＆ODOLLY

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

6／4(木)公開：会社員、モデル・fumikaサン／25歳 (155cm)

ふんわりフリル×美シルエットデニムで

甘すぎない大人のきれいめカジュアル♡

「淡いピンクのトップス(ánuans)に、ライトブルーのフレアデニム(UNIQLO)を合わせたスタイリング♪ このトップスは、胸元にあしらわれた大きめフリルが印象的だし、肌なじみのいいやさしいカラーで、上品な雰囲気をまとえます。デニムは、脚のラインをきれいに見せてくれるシルエットが魅力☆ それに、韓国ブランド“TOUT Y EST(トゥティエ)”のブラウンバッグを合わせました！ あとは、細ストラップ×高めヒールのサンダル(FRAY I.D)で抜け感をつくりつつ、スタイルアップ効果も意識したんです。」

◾️フリルトップス 約\15,000 / ánuans

◾️フレアデニムパンツ 約\4,000 / UNIQLO

◾️ブラウンバッグ 約\50,000 / TOUT Y EST

◾️ヒールサンダル 約\15,000 / FRAY I.D

◾️オパールネックレス 約\25,000 / ete

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

6／6(土)公開：会社員・佐野柚衣サン／26歳 (157cm)

視線を誘うアメスリ風ワンピを主役に

真夏に映えるヘルシーカジュアル♪

「このánuansのワンピは、首元の詰まったデザインが今っぽくていい感じ☆ 全体のフレアシルエットが本当に綺麗で、気分を上げてくれます。肌なじみのいいイエローなところも大人っぽくてお気に入り。それに合わせたのは、自分好みにカスタムしたLongchampのミニバッグ。オールブラック×ゴールド金具にして、オン・オフどちらも使いやすくしました♡ 足元は歩きやすさとファッション性で選んだスニーカー(New Balance)で、きれいめなワンピースのハズし役としてピッタリです！」

◾️ロングワンピース 約\25,000 / ánuans

◾️ミニバッグ 約\50,000 / Longchamp

◾️スニーカー 約\25,000 / New Balance

◾️ゴールドネックレス 約\40,000 / ete

◾️ゴールドブレスレット 約\120,000 / Cartier

※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。

次週は、6／9(火)～6／13(土)のコーディネートをご紹介します！

今回ご紹介した3つのスタイリング、気になる着こなしは見つかりましたか？ 初夏らしい軽やかさと上品さを兼ね備えた、取り入れやすいコーデをお届けしました♪ カラーや素材感を味方につけることで、いつもの着こなしもぐっと季節感のある印象にアップデートできます♡ 次回は、さらに爽やかなムードを楽しめる初夏スタイリングを厳選してご紹介予定です。ぜひ次回の更新もお楽しみに！