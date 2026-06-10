第１子を出産したタレントの藤田ニコルがＳＮＳを更新。久々の私服投稿にファンから歓喜の声が寄せられている。

７日のインスタグラムの投稿でお宮参りを報告し、着物姿が大きな反響を呼んでいた藤田。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「お宮参りの投稿に沢山（たくさん）のコメントありがとうございます お母さんの顔になったねって沢山言ってもらえて まだ不思議な気持ち ちゃんとなれてるかな？」と前回の投稿についてコメント。「ベビーカーデビューもしたよ 外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいからおでかけも楽しいです」と続けて、ベビーカーを押す姿をアップ。続けて「久しぶりにマタニティーデニム以外のデニムはいた」「久しぶりの私服投稿も嬉（うれ）しい..！」などとコメントし、Ｔシャツ姿でメガネをかけたラフなコーディネートで、カフェでのプライベートショットも公開した。

この投稿にファンからは「同い年なのに素敵なママすぎ！」「ニコるんがママなんて時が経つのが早さを実感する 育児大変かもけど周りに沢山遠慮なく助けてもらって下さいね」「いつかにこるんみたいなママになりたいな！」「にこるん、すっかり素敵なママさんですね」「お母さんに見えない！めっちゃかわいいです」「素敵なママで子供が羨ましすぎます！」「にこるん、すっかりお母さんの顔になりましたね なんだか感慨深いなぁ」などの声が寄せられている。

藤田は２０２３年８月に約３年の交際期間を経て、俳優・稲葉友との結婚を発表。２５年１２月に第１子妊娠を発表し、今年５月１日に自身のインスタグラムで第１子出産を報告していた。