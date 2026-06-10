山形県内でクマの出没が相次ぐ中、山形県長井市の小学校で10日朝、通学路周辺にクマがいないかドローンでパトロールする取り組みが行われました。



長井市の市立西根小学校では2025年、周辺でクマの目撃が相次ぎました。

こうした事態を受け、長井市と地元猟友会で組織される有害鳥獣対策協議会はドローンによる通学路のパトロールを試験的に行っていて、6月10日から取り組みが本格的にスタートしました。





10日は児童の登校を前に、西根小周辺の南北およそ3キロの区間でドローンを飛ばし、クマがいないか確認しました。ドローンを使うことで、山林や畑といったクマが出没しやすい場所まで行く必要がなくなり、安全かつ少人数で実施できるというメリットがあるということです。西おきたま猟友会長井分会 事務局山口 龍馬さん「高齢化で人も少なくなってきて若手も仕事をしている人が多いのでなかなか見回りができないので省力化になってとてもいいと思う」10日のパトロールでクマは目撃されませんでしたが、クマとみられる足跡が通学路周辺の畑で複数見つかったということです。7月からクマの出没が増える傾向にあるとして、協議会は、山間部に近い西根小を中心にドローンによるパトロールを定期的に実施する方針です。