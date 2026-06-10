楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、６月１０日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。

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塩川ヘッドは、楽天球団最初のドラフトとなった２００４年のドラフト５位で東北福祉大から楽天に入団。通算２６３試合に出場し、打率１割９分９厘、１本塁打、１３打点の成績を残した。ユーティリティープレーヤーとしてチームに貢献してきた。

引退後はアカデミーコーチを務め、１８年からは１軍・２軍のコーチを歴任。昨季は１軍内野守備走塁コーチを務めた。

今季からヘッドコーチに就任。熱い指導とコミュニケーション能力を生かし、支えてきた。普段の練習中は野手はもちろんのこと、投手陣の練習にも足を運ぶ場面も多かった。長年チームに携わってきており、選手の性格や特徴を熟知していることも心強い。監督代行とともに巻き返しを図る。

◆塩川 達也（しおかわ・たつや）１９８３年３月１５日、兵庫県神戸市生まれ。４３歳。神戸国際大付高から東北福祉大。０４年ドラフト５位で楽天に入団。通算２６３試合に出場し、打率１割９分９厘、１本塁打、１３打点、１６盗塁。１１年に現役引退。１８年からは１軍・２軍のコーチを歴任。昨季は１軍内野守備走塁コーチを務め、今季からヘッドコーチに就いていた。