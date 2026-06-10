◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽２回戦 大商大７―０東日本国際＝７回コールド（１０日・神宮）

５大会連続１９度目の出場の東日本国際大（南東北大学）が大商大（関西六大学）に７回コールドで敗れ、２回戦で姿を消した。

打線が大商大先発のプロ注目左腕・星野世那投手（４年＝近江）の前に沈黙。キレのある直球と打者のタイミングを外すチェンジアップの前に１安打に封じられた。

投手陣は５回にプロ注目の春山陽登外野手（４年＝敦賀気比）に左越え２ランを浴びるなど、７失点を喫した。

今秋ドラフト候補として注目される黒田義信外野手（４年＝九州国際大付）は「１番・中堅」でスタメン出場。星野とのプロ注目同士の対戦も３打数無安打に終わり「実力不足。それだけ」と唇を噛んだ。

走攻守の揃った強打の外野手として注目された黒田。藤木豊監督（６４）も「パワーもスピードもすごい。日本を代表するバッターになれると思います」と絶賛する好素材だ。この日もバックネット裏にはスカウト陣が詰めかけ、熱視線を送った。

目標であるプロ入りへ「監督から、日々プロになるための考え方を教えられている。飛び抜けた能力を持つ選手になるために日々取り組んでいる」と夢舞台に標準を合わせ努力を重ねてきた。

勝負の秋に向けては「好投手から打てる打者にならないといけない。チームの顔として星野のような投手から打って勢いづけるきっかけとなる存在にならないと。全国で勝てるチームになるために日頃の練習から意識して、力をつけて戻ってきたい」。全国の舞台を糧に、大きな成長を誓った。