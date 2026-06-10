別府警察署

大分県別府市に住む60代の男性が約330万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺の被害にあったことが分かりました。

警察によりますと4月4日、男性の携帯電話に、女性と思われる人物から、インスタグラムのダイレクトメッセージが届き、趣味の話に意気投合し、LINEを交換しました。LINEでやり取りする中で、その人物から「FXをやっていますか。うまく運用していけば利益が出ますよ。」などと投資話を持ちかけられ、男性は、以前から投資に興味があったので、その人物の指示に従い暗号資産取引所に自分名義の口座を開設し、携帯電話にFX取引をするためのアプリをインストールしました。

その後、その取引所で暗号資産を購入し複数回、相手に指定されたアドレスに送金したところ、アプリの画面上で利益が出ていたことから、男性は利益の一部を出金しようとしました。

男性が、アプリ内のカスタマーセンターに問い合わせをしたところ「出金するためには保証金が必要。保証金は返還される」などと回答があったため、その話を信じた男性は、同じアドレスに複数回にわたり暗号資産を送金し、合計約330万円をだまし取られる被害にあったということです。

その後、男性は、カスタマーセンターに同様の問い合わせをしても「出金するためには利息が必要」などと金の要求が続くので、不審に思っていたところ、金融機関の職員から「詐欺被害にあっていませんか」という連絡があり、男性が警察署に行き被害にあったことに気付いたということです。

警察は「SNSで知り合った相手から投資を勧められた場合は詐欺であることを疑い、送金する前に家族や警察に相談してほしい」と注意を呼び掛けています。