トヨタの商用車「ハイエース」の盗みを繰り返していたなどとして、神奈川、茨城、千葉３県警の合同捜査本部などは１０日、ウガンダとナイジェリア国籍各１人、日本人２人の計４人の男を窃盗や組織犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）の疑いで逮捕したと発表した。

捜査本部は厳重な盗難防止装置のない旧型のハイエースを狙い、首都圏を中心に窃盗を繰り返し、海外に運んでいたとみて捜査している。

神奈川県警の発表によると、逮捕されたのは、横浜市中区の４２歳の男、同区の４１歳の男、ウガンダ国籍の男（５４）ら４容疑者。

横浜市の男２人は今年２月３〜４日、茨城、埼玉両県でハイエースなど計２台を盗んだ疑い。ウガンダ国籍の男は盗品と知りながら２台を受け取った疑いがある。

横浜市の男２人は２０２４年頃から首都圏で盗みを繰り返していたとみられ、ウガンダ国籍の男が経営する茨城県鉾田市のヤードに持ち込んでいたという。ハイエースはヤードで解体され、ナイジェリアなどに運ばれていた。捜査本部は未遂も含めて３００台以上を狙った疑いがあるとみて調べている。

旧型には、電子キーを用いた盗難防止装置「イモビライザー」が搭載されていない車が多い。横浜市の男２人はドライバーのようなものでドアの鍵穴を壊し、盗んでいたという。