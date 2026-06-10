◇ナ・リーグ ドジャース12―3パイレーツ（2026年6月9日 ピッツバーグ）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が9日（日本時間10日）のパイレーツ戦でMLB史上101人目で、現役では唯一となる通算2500安打を達成した。フリーマン、大谷翔平と「MVPトリオ」を形成するムーキー・ベッツ内野手（33）も僚友が成し遂げた大記録を称賛した。

フリーマンは6回1死からの第3打席で、パイレーツ先発・スキーンズの96.2マイル（約154.8キロ）直球を捉え、右中間への二塁打。通算563本目の二塁打でリーチをかけると、11―2と大量リードを奪った7回2死一、三塁、相手3番手・ビドワから中前打を放ち、今季22度目のマルチ安打で節目の数字に到達した。

ベッツは「あんな偉業を達成する人を目の前で見たのは彼が初めてです」と笑顔を見せ「彼は長くプレーし続け、ずっと素晴らしい成績を残してきました。だからこそ、こうした記録がついてくるんだと思います。本当に長い間、ハイレベルなプレーを続けていますからね」とシーズンによって波のない打撃を称賛した。

自身もこの日、2安打を放ち、通算安打数を1791に伸ばした。安打を積み上げることの難しさを知るだけに、フリーマンの成し遂げた数字の意味は重い。「特に今の野球界ではヒットを打つこと自体が非常に難しいのに、彼はそれを続けています。その域に達している選手は極めて少ないので、もはや適切な言葉が見当たらないほどです。彼がいかに傑出した選手であるかを物語っています」と賛辞は止まらなかった。