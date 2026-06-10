ポプラで「1個買うと1個もらえる」キャンペーン6月9日から実施中！アイスまとめ買いで値引きも。

コンビニエンスストアの「ポプラ」は、2026年6月9日から「おいしい水 天然水」無料券などがもらえるお得なキャンペーンを開催中です。

2週間毎日お得に購入できる商品も

【「おいしい水 天然水」無料券】

6月9日から15日までの期間、アサヒ「十六茶」（660ml）、「CALPIS 濃いめ」（490ml）、「モンスター パイプラインパンチ ボトル缶」（500ml）のいずれか1本を購入すると、「おいしい水 天然水 シンプルecoラベル」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

1度の会計で、対象商品を複数購入してももらえる無料券は1枚（1本分）です。

引換期間は6月16日から29日まで。

【今週のグッドプライス商品】

期間中に商品を値引きして販売する「グッドプライス応援団」。6月9日から22日までの期間、お得に購入できる商品を紹介します。

●伊藤園 1日分の野菜（200ml）...155円→145円

●伊藤園 栄養強化型 1日分の野菜（200ml）...170円→160円

●明治 ブルガリアヨーグルト脂肪0 ジューシー果実 苺／ブルーベリー＆3種のベリー（各180g）...210円→200円

●明治 おいしい牛乳（450ml）...208円→198円

●カゴメ トマトジュース 食塩無添加（200ml）...180円→170円

●カゴメ 野菜生活100 マンゴーサラダ（200ml）...180円→170円

●森永乳業 森永の焼プリン（140g）...205円→195円

●森永乳業 ビヒダス ヨーグルト ざく盛りフルーツ（200g）...210円→200円

●森永乳業 アロエ＆ヨーグルト 3倍大粒（140g）...228円→218円

●ロッテ アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー／クリーミー杏仁豆腐／ジャスミンミルクティー（各120ml）...よりどり2個まとめ買いで20円引き

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ