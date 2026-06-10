ポプラで「1個買うと1個もらえる」キャンペーン6月9日から実施中！アイスまとめ買いで値引きも。
コンビニエンスストアの「ポプラ」は、2026年6月9日から「おいしい水 天然水」無料券などがもらえるお得なキャンペーンを開催中です。
2週間毎日お得に購入できる商品も【「おいしい水 天然水」無料券】
6月9日から15日までの期間、アサヒ「十六茶」（660ml）、「CALPIS 濃いめ」（490ml）、「モンスター パイプラインパンチ ボトル缶」（500ml）のいずれか1本を購入すると、「おいしい水 天然水 シンプルecoラベル」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
1度の会計で、対象商品を複数購入してももらえる無料券は1枚（1本分）です。
引換期間は6月16日から29日まで。【今週のグッドプライス商品】
期間中に商品を値引きして販売する「グッドプライス応援団」。6月9日から22日までの期間、お得に購入できる商品を紹介します。
●伊藤園 1日分の野菜（200ml）...155円→145円
●伊藤園 栄養強化型 1日分の野菜（200ml）...170円→160円
●明治 ブルガリアヨーグルト脂肪0 ジューシー果実 苺／ブルーベリー＆3種のベリー（各180g）...210円→200円
●明治 おいしい牛乳（450ml）...208円→198円
●カゴメ トマトジュース 食塩無添加（200ml）...180円→170円
●カゴメ 野菜生活100 マンゴーサラダ（200ml）...180円→170円
●森永乳業 森永の焼プリン（140g）...205円→195円
●森永乳業 ビヒダス ヨーグルト ざく盛りフルーツ（200g）...210円→200円
●森永乳業 アロエ＆ヨーグルト 3倍大粒（140g）...228円→218円
●ロッテ アジアに恋して 黒糖烏龍ミルクティー／クリーミー杏仁豆腐／ジャスミンミルクティー（各120ml）...よりどり2個まとめ買いで20円引き
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ